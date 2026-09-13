Estados Unidos amplía el crédito y la ayuda agrícola a Venezuela para impulsar sus exportaciones

Publicado por Williams Perdomo 13 de septiembre, 2026

La Administración de Donald Trump ampliará al sector agrícola la apertura económica de Venezuela, con medidas destinadas a facilitar la compra de alimentos y materias primas estadounidenses mediante garantías financieras, asistencia técnica y posibles programas de ayuda alimentaria.

Según informó ABC de España, el Departamento de Agricultura estadounidense presentó una iniciativa para impulsar el comercio agrícola con Venezuela y contribuir a la recuperación económica del país, al tiempo que abre nuevas oportunidades de negocio para los productores y las empresas estadounidenses.

La principal medida contempla el uso del programa GSM-102, mediante el cual el Gobierno estadounidense ofrecerá garantías de crédito para facilitar que los importadores venezolanos financien sus compras de productos agrícolas de Estados Unidos. El mecanismo no supone una entrega directa de dinero a Venezuela, sino que busca reducir el riesgo de las entidades financieras que respaldan las operaciones.

La iniciativa también incluye el levantamiento de restricciones para que bancos extranjeros que cumplan los requisitos puedan respaldar transacciones venezolanas. Con ello, Washington pretende ampliar las opciones de financiación disponibles para los importadores y facilitar las ventas de los exportadores estadounidenses.

Más comercio y asistencia técnica

El Departamento de Agricultura estudia incluir a Venezuela en una próxima misión comercial agrícola regional, prevista para comienzos de 2027. De concretarse, representantes de empresas estadounidenses viajarían al país para reunirse con compradores e importadores.

La iniciativa contempla, además, ofrecer plazas a científicos e investigadores venezolanos en programas de investigación e intercambio de corta duración, con el objetivo de contribuir al desarrollo de capacidades agrícolas en el país.

Washington también evalúa la posibilidad de poner en marcha programas de ayuda alimentaria, especialmente dirigidos a niños, familias con dificultades y zonas afectadas por los recientes terremotos. Sin embargo, todavía no se ha aprobado una cantidad concreta de fondos ni se ha determinado el volumen de alimentos que podría enviarse.