Los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firman un pacto por el "derecho a decidir" y el regreso a la UE

Publicado por Carlos Dominguez 14 de septiembre, 2026

Los líderes de los principales partidos nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte afirmaron este lunes que sus naciones tienen derecho a la autodeterminación y a decidir si permanecen en el Reino Unido, con los tres movimientos situando su futuro como Estados dentro de la Unión Europea.

El encuentro llega días después de que el presidente Donald Trump se pronunciara a favor de una Irlanda unida, un comentario que, según la primera ministra de Irlanda del Norte y dirigente de Sinn Féin, Michelle O’Neill, demuestra que "el debate sobre la unidad está muy vivo".

Memorando por la autodeterminación

En una reunión excepcional celebrada en Cardiff, el Partido Nacional Escocés (SNP, independentista de centroizquierda), Plaid Cymru en Gales (nacionalista galés de izquierda) y el Sinn Féin pro-unidad irlandesa (partido republicano de izquierda que gobierna en Irlanda del Norte y busca la unificación de la isla) anunciaron un memorando de entendimiento en el que sostienen: "Nuestras naciones tienen el derecho a la autodeterminación".

El documento expresa que "ningún Gobierno de Westminster (el Gobierno británico) tiene derecho a bloquear la democracia o socavar el principio de que nuestro pueblo decidirá su propio futuro”.

El acuerdo subraya que, por primera vez desde el inicio de la devolución en 1999, cada una de estas naciones cuenta con un primer ministro "comprometido con la independencia del Reino Unido", y añade: "El futuro de nuestras naciones pertenece a la Unión Europea".

Quién estaba en la mesa

Participaron en su condición de líderes de partido —no como titulares ejecutivos de sus gobiernos devueltos— John Swinney (SNP), Rhun ap Iorwerth (Plaid Cymru), y Mary Lou McDonald y Michelle O’Neill (líder y vicepresidenta del Sinn Féin). O’Neill ejerce como primera ministra de Irlanda del Norte, mientras que Iorwerth y Swinney lideran sus formaciones nacionalistas en Gales y Escocia, respectivamente.

Los independentistas son ya la fuerza mayoritaria en los parlamentos escocés y galés por primera vez desde 1999, y el Sinn Féin es el partido más votado en la Asamblea de Irlanda del Norte desde 2022.