Los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firman un pacto por el "derecho a decidir" y el regreso a la UE
El encuentro llega días después de que el presidente Donald Trump se pronunciara a favor de una Irlanda unida, un comentario que, según la primera ministra de Irlanda del Norte y dirigente de Sinn Féin, Michelle O’Neill, demuestra que "el debate sobre la unidad está muy vivo".
Los líderes de los principales partidos nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte afirmaron este lunes que sus naciones tienen derecho a la autodeterminación y a decidir si permanecen en el Reino Unido, con los tres movimientos situando su futuro como Estados dentro de la Unión Europea.
El encuentro llega días después de que el presidente Donald Trump se pronunciara a favor de una Irlanda unida, un comentario que, según la primera ministra de Irlanda del Norte y dirigente de Sinn Féin, Michelle O’Neill, demuestra que "el debate sobre la unidad está muy vivo".
Memorando por la autodeterminación
En una reunión excepcional celebrada en Cardiff, el Partido Nacional Escocés (SNP, independentista de centroizquierda), Plaid Cymru en Gales (nacionalista galés de izquierda) y el Sinn Féin pro-unidad irlandesa (partido republicano de izquierda que gobierna en Irlanda del Norte y busca la unificación de la isla) anunciaron un memorando de entendimiento en el que sostienen: "Nuestras naciones tienen el derecho a la autodeterminación".
El documento expresa que "ningún Gobierno de Westminster (el Gobierno británico) tiene derecho a bloquear la democracia o socavar el principio de que nuestro pueblo decidirá su propio futuro”.
El acuerdo subraya que, por primera vez desde el inicio de la devolución en 1999, cada una de estas naciones cuenta con un primer ministro "comprometido con la independencia del Reino Unido", y añade: "El futuro de nuestras naciones pertenece a la Unión Europea".
Quién estaba en la mesa
Participaron en su condición de líderes de partido —no como titulares ejecutivos de sus gobiernos devueltos— John Swinney (SNP), Rhun ap Iorwerth (Plaid Cymru), y Mary Lou McDonald y Michelle O’Neill (líder y vicepresidenta del Sinn Féin). O’Neill ejerce como primera ministra de Irlanda del Norte, mientras que Iorwerth y Swinney lideran sus formaciones nacionalistas en Gales y Escocia, respectivamente.
Los independentistas son ya la fuerza mayoritaria en los parlamentos escocés y galés por primera vez desde 1999, y el Sinn Féin es el partido más votado en la Asamblea de Irlanda del Norte desde 2022.
Hojas de ruta distintas, misma bandera europea
El Sinn Féin impulsa un referéndum sobre la reunificación de Irlanda del Norte con la República de Irlanda, al amparo del Acuerdo de Viernes Santo de 1998, que prevé una consulta si el ministro correspondiente de Westminster considera probable una mayoría favorable. Plaid Cymru busca la independencia galesa a largo plazo, aunque su líder ha descartado presionar por un referéndum de inmediato.
Laura McAllister, profesora de Política en la Universidad de Cardiff, explicó que se empleó deliberadamente el término amplio "autodeterminación" debido a estos distintos tiempos y metas. "Plaid Cymru fue elegido con un fuerte énfasis en evitar el tema de la independencia esta legislatura", dijo a AFP.