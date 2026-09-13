Trump cierra su visita a Irlanda entre el golf y los negocios familiares, tras expresar su apoyo a la reunificación del país

Publicado por Williams Perdomo 13 de septiembre, 2026

El presidente Donald Trump dedicará este domingo la segunda jornada de su visita de dos días a Irlanda al golf y a promover los intereses de su empresa familiar, antes de regresar a Washington.

Trump asistirá al Abierto de Irlanda, que se celebra en el campo de golf de Doonbeg, propiedad de la Organización Trump. El mandatario viajó acompañado de sus hijos Eric y Donald Jr., quienes gestionan los negocios familiares desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado.

La visita coincide con la celebración del torneo, que espera reunir a unos 40.000 aficionados. Entre sus principales atractivos está Rory McIlroy, ganador de seis grandes torneos y actual número dos del mundo. Trump podría entregar el trofeo al ganador.

El viaje también ha estado marcado por la polémica política. El sábado, durante una reunión con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, Trump afirmó que le gustaría ver una Irlanda unificada y sostuvo que la reunificación de la República de Irlanda con Irlanda del Norte “va a ocurrir eventualmente”.