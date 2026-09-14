El representante republicano de Texas Brandon Gill: los demócratas denigran a EEUU y no tienen respuesta económica a la economía de America First

Publicado por Amanda Head 14 de septiembre, 2026

El representante de Texas Brandon Gill defiende el voto a los candidatos republicanos en las próximas midterms, destacando contrastes económicos y culturales muy marcados con los candidatos del Partido Demócrata, a quienes señala por haber generado una inflación del 9% bajo el presidente Biden y de quienes dice que simpatizan con terroristas y nominan a “locos”.

"En estos momentos hay otro movimiento político en nuestro país que no cree que EEUU sea ni haya sido nunca grande", afirmó el congresista de Texas en la Convención Republicana de las midterms celebrada la semana pasada, un encuentro de dos días que reunió a unas 20.000 personas en Dallas.

"A veces se autodenominan socialistas. Algunos incluso se autodenominan comunistas. Pero la mayoría se hace llamar simplemente demócratas.

"La última vez que los demócratas estuvieron en el poder, con Biden en la Casa Blanca, la inflación alcanzó el 9 %, y teníamos un Gobierno que se preocupaba más por el color de tu piel que por tu forma de ser".

La economía bajo el mandato de Biden...

Bajo el mandato de Biden, las familias estadounidenses se enfrentaron a una grave crisis del coste de la vida, ya que los precios al consumo se dispararon un 9,1 % interanual en junio de 2022, la tasa más alta en cuatro décadas, mientras que la inflación acumulada desde principios de 2021 superó el 20%.

La secretaria del Tesoro de Biden Janet Yellen insistió inicialmente en que la inflación era "transitoria", pero los precios de los alimentos, los alquileres y los gastos domésticos seguían subiendo.

Los precios medios de la gasolina a nivel nacional también alcanzaron un máximo histórico, por encima de los 5 dólares el galón a mediados de 2022, lo que supuso una carga adicional para los presupuestos familiares. Incluso después de que la tasa anual se moderara más adelante, el elevado nivel de precios hizo que muchos trabajadores pagaran mucho más por los mismos bienes y servicios que cuando el Gobierno asumió el cargo.

El Partido Demócrata se desplaza hacia la izquierda

Una parte cada vez mayor del Partido Demócrata parece estar ahora promoviendo abiertamente a quienes se autodenominan socialistas y considerando su programa como parte de la corriente principal en lugar de marginal.

La representante Alexandria Ocasio-Cortez, miembro de los Socialistas Democráticos de América (DSA, por sus siglas en inglés) y presidente del Grupo Progresista del Congreso, sigue siendo una de las figuras nacionales más destacadas del partido y una de las candidatas más mencionadas para las elecciones presidenciales de 2028.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha defendido que un socialista democrático puede ganar en cualquier parte del país, y los candidatos a los que ha respaldado —entre ellos Claire Valdez y Darializa Ávila Chevalier— derrotaron a los demócratas del establishment en las primarias a la Cámara de Representantes.

En Míchigan, Abdul El-Sayed, —respaldado por Ocasio-Cortez y el senador independiente de Vermont Bernie Sanders—, ha ganado terreno en una reñida carrera por el Senado. Además, candidatos afines a los DSA han avanzado en Pensilvania, Colorado y otros distritos profundamente demócratas, ampliando la influencia del bloque socialista dentro del partido.

La imagen "socialista", que en su día fue un tabú y se limitaba a los márgenes, ahora ejerce un poder real en las primarias demócratas y está marcando el rumbo del partido de cara a noviembre.

Los republicanos presumen de su balance económico de cara a las elecciones de mitad de legislatura

Desde la investidura del segundo mandato de Trump, los republicanos en el Congreso han aprobado los Working Families Tax Cuts, que hacen permanentes las tasas impositivas individuales de 2017 y añaden la exención de impuestos sobre las propinas, las horas extras y las prestaciones de la Seguridad Social, un crédito fiscal por hijo ampliado y la deducción total inmediata de fábricas y equipos.

Los datos del Tesoro muestran que millones de trabajadores ya se han acogido a esas deducciones, y que la mayor parte de las desgravaciones por propinas y horas extras se destinan a hogares con ingresos inferiores a 200.000 dólares.

La Administración también impulsó una producción récord de petróleo y gas en Estados Unidos y las exportaciones de GNL, al tiempo que recortaba los subsidios energéticos y climáticos. Combinado con el control fronterizo y la desregulación, los republicanos sostienen que este paquete está elevando los salarios reales, impulsando la inversión empresarial y dejando más dinero neto en el bolsillo de los trabajadores tras el golpe inflacionario de la Administración anterior.

Gill comenzó su discurso en Dallas con un reconocimiento de los pueblos indígenas, algo que los demócratas han ido incorporando cada vez más en sus discursos, pero con un toque de patriotismo.

"Me gustaría reconocer que hoy nos encontramos aquí, en el gran estado de Texas, en los Estados Unidos de América, la tierra ancestral de grandes patriotas, pioneros y exploradores estadounidenses que echaron raíces, lucharon por la libertad en todo el mundo y derramaron su sangre y dieron su vida para construir la mayor civilización que la humanidad haya conocido jamás", dijo Gill ante una multitud que lo aclamaba.

© Just The News