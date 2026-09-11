La CIA desclasifica más de 70 informes sobre Al Qaeda en el 25.º aniversario del 11-S

Publicado por Carlos Dominguez 11 de septiembre, 2026

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) publicó este viernes más de 70 informes presidenciales de inteligencia relacionados con Al Qaeda y su líder, Osama bin Laden, coincidiendo con el 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La agencia describió la publicación como un ejercicio de transparencia sin precedentes sobre una de las fuentes de inteligencia más sensibles de EEUU durante los años previos y posteriores a uno de los episodios más oscuros de la historia reciente del país.

“En un acto de transparencia excepcional, honramos la memoria de quienes perdimos aquel martes trágico al publicar 71 productos desclasificados, la mayor entrega de análisis de la CIA relacionada con el 11-S”, dijo el director John Ratcliffe. “Hace 25 años, los atentados del 11-S asestaron un golpe a nuestra Nación, pero no nos quebraron. Desde entonces, generaciones de oficiales de la CIA han dedicado su carrera a hacer justicia por los estadounidenses caídos y a impedir que Al Qaeda vuelva a dañar a nuestro país. En los años siguientes, numerosos oficiales de la CIA hicieron el sacrificio máximo en la Guerra Global contra el Terror. Honramos su memoria y su servicio con el compromiso de interrumpir, desmantelar y derrotar a quienes deseen hacernos daño.”

Advertencias sobre posibles ataques

Según la CIA, los documentos muestran cómo sus analistas fueron desarrollando su comprensión de Al Qaeda y trataron de advertir sobre los planes de bin Laden pese a disponer de información escasa, imprecisa e incompleta.

Uno de los informes, fechado el 10 de septiembre de 1998, advertía —aunque con partes todavía censuradas— que Al Qaeda “podría hacer volar un avión cargado de explosivos contra una ciudad estadounidense”.

Otro documento, fechado el 4 de diciembre de 1998, señalaba que bin Laden y sus aliados estaban preparando ataques contra Estados Unidos, incluido el posible secuestro de un avión. Este informe también conserva fragmentos ocultos.

Los documentos abarcan el periodo de las presidencias de Bill Clinton y George W. Bush. Bush ocupaba la Casa Blanca cuando 19 miembros de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales el 11 de septiembre de 2001.