Graham Platner tira la toalla: se retira de la campaña al Senado en Maine y culpa a las estructuras de poder demócrata por su caída

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 8 de julio, 2026

El candidato demócrata al Senado por el estado de Maine, Graham Platner, anunció oficialmente que abandona su campaña.

La decisión se produjo tras una intensa presión ejercida por la cúpula de su propio partido tanto a nivel local como nacional, luego de que salieran a la luz alarmantes acusaciones de conducta sexual delictiva.

El veterano de la Marina y productor de ostras, que había ganado las primarias con un discurso marcadamente antiestablecimiento, se vio forzado a claudicar en una de las contiendas más reñidas del año.

A través de un video difundido en sus redes sociales, un visiblemente alterado Platner justificó su retirada atacando a la dirigencia de su organización y sin asumir la naturaleza de los cargos en su contra.

"Para que el movimiento continúe, no puedo ser yo. Por esa razón, suspendemos las operaciones de campaña", declaró.

El ahora excandidato argumentó que las estructuras de poder del partido estaban utilizando las denuncias como un "pretexto" para negarle el acceso a la financiación y a los datos clave de los votantes, imposibilitando la continuidad de su postulación.

Un historial delictivo imposible de sostener para el aparato del partido

La caída de Platner se precipitó tras un reporte del lunes de CNN y Politico, donde una ciudadana de Maine identificada como Jenny Racicot, de 41 años, afirmó detalladamente que Platner presuntamente abusó de ella hace cinco años tras ingresar a su vivienda sin consentimiento y en estado de ebriedad extrema.

Al testimonio de Racicot se sumó un segundo informe publicado por The Washington Post, en el cual otra expareja, Lyndsey Fifield, lo acusó de haberse quitado el preservativo sin su consentimiento durante el acto sexual, además de relatar un historial de maltrato físico y episodios violentos.

Aunque Platner tildó los señalamientos de "falsos" y "políticamente motivados", la gravedad de las descripciones forenses y el temor a perder un escaño vital frente a la senadora republicana Susan Collins obligaron al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, a exigir su salida inmediata.

La renuncia se produce estratégicamente antes del límite legal del lunes 13 de julio a las 5:00 p. m.; al bajarse antes de dicha hora, el Partido Demócrata de Maine conserva el derecho legal de convocar a una convención interna para nombrar a un sustituto antes del 27 de julio, alternativa que no habrían tenido si Platner persistía en la contienda.

Reacción republicana ante las contradicciones de la izquierda

El colapso de la opción populista, que en las primarias de junio había desplazado con comodidad a la candidata del aparato tradicional, la gobernadora Janet Mills, provocó duras críticas desde el bloque conservador.

La secretaria de prensa regional del Comité Senatorial Republicano Nacional (NRSC), Samantha Cantrell, emitió un severo pronunciamiento señalando la contradicción ética de la oposición: "Los demócratas de Maine eligieron a un nazi violador como su nominado al Senado, y sin importar a quién impongan ahora, Susan Collins será reelegida en noviembre".

En una línea similar, el senador demócrata moderado John Fetterman no ocultó su desdén hacia el ala radical de su partido y manifestó en una entrevista con Fox News que "la basura se deshizo sola esta noche".

Los antecedentes de Platner ya incluían polémicas por comentarios despectivos contra la policía y los habitantes de zonas rurales en la plataforma Reddit, un divorcio empañado por la filtración de mensajes de texto explícitos enviados a otras mujeres y el descubrimiento de un antiguo tatuaje en el pecho con simbología nazi que el candidato alegó haberse cubierto recientemente.