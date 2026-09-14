Altas esferas de la administración federal confirman indagaciones en curso sobre presuntas irregularidades migratorias de la congresista Ilhan Omar

Ilhan Omar grita mientras el presidente Donald Trump pronuncia el discurso sobre el Estado de la Unión, el 24 de febrero de 2026.Kenny HOLSTON / POOL / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 13 de septiembre, 2026

Durante una intervención en el programa "The Sunday Briefing", el zar fronterizo, Tom Homan, confirmó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mantiene abierta una indagación relacionada con la representante demócrata por Minnesota, Ilhan Omar.

Aunque evitó ofrecer pormenores de índole procesal, el funcionario ratificó la existencia de pesquisas en marcha a través de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).

Al ser consultado de manera directa sobre si el gobierno federal posee pruebas relativas a presuntos fraudes de naturalización o inmigración, Homan optó por mantener la reserva sobre las evidencias específicas. No obstante, subrayó el principio de igualdad ante la ley para cualquier ciudadano sin distinción de su cargo político.

"Si alguien cometió una infracción migratoria, si alguien cometió fraude matrimonial o algo parecido, sin importar si es congresista o no, nadie está por encima de la ley", afirmó Homan, añadiendo que dejará que las dependencias especializadas continúen con el curso de las investigaciones.

Antecedentes de las acusaciones y postura del Ejecutivo

Las declaraciones de Homan ocurren en sintonía con señalamientos previos emitidos por otros altos cargos de la administración.

Recientemente, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, deslizó en una entrevista en pódcast que las autoridades federales evalúan antecedentes familiares y posibles irregularidades en los procesos de ingreso al país de la legisladora, advirtiendo sobre las vías legales disponibles en caso de comprobarse falsedades documentales.

Por su parte, el vicepresidente JD Vance se había pronunciado en meses anteriores sobre la necesidad de examinar la situación legal de la congresista.

En distintas intervenciones públicas, Vance apuntó que los reportes en torno a los vínculos matrimoniales de Omar ameritaban una revisión exhaustiva por parte del Departamento de Justicia y de la asesoría de política migratoria de la Casa Blanca, insistiendo en que se debe garantizar la aplicación imparcial de la ley.

Las controversias en torno a la legisladora demócrata giran desde hace años en torno a cuestionamientos públicos sobre sus enlaces matrimoniales en el pasado.

Desde el entorno de la congresista se han rechazado de forma categórica tales señalamientos, calificándolos en ocasiones anteriores como ataques motivados políticamente y mentiras sin sustento en registros públicos oficiales.

El proceso de denaturalización bajo la ley federal

Consultado sobre las consecuencias legales derivadas de comprobarse un fraude en los trámites de ciudadanía, Homan detalló que el marco jurídico estadounidense contempla mecanismos formales para revocar la nacionalidad en casos de falsedad deliberada.

Explicó que el proceso de desnaturalización se aplica cuando se demuestra que un individuo mintió o tergiversó información fundamental durante el proceso de naturalización.

"Si alguien miente en ese proceso para convertirse en ciudadano, y podemos demostrar que, de hecho, mintió o se tergiversó, podemos absolutamente desnaturalizarlo", puntualizó el funcionario federal, recordando que se trata de un procedimiento con precedentes históricos en la jurisprudencia del país.

La representante Ilhan Omar aún no había emitido una postura oficial en respuesta a las declaraciones de Homan.