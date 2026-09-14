La detención del periodista nicaragüense Luis Galeano a manos de ICE desata llamados a distinguir entre criminales y exiliados políticos

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 14 de septiembre, 2026

El periodista nicaragüense exiliado Luis Galeano, de 48 años y director del programa informativo Café con Voz Nicaragua, será trasladado al centro de detención Baker Correctional Institution, ubicado en Sanderson, en el condado de Baker, Florida.

Galeano fue arrestado este lunes por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de Orlando mientras trabajaba como conductor de la plataforma Uber. La información fue confirmada por su esposa, Deykell Santamaría, a través de una comunicación telefónica tras recibir los detalles de las autoridades.

De acuerdo con el reporte ofrecido por la familia y difundido por el periodista deportivo y exprisionero político nicaragüense, Miguel Mendoza, el comunicador permanecerá recluido en la instalación del norte de Florida hasta su audiencia preliminar ante un juez de inmigración, fijada para el próximo 2 de octubre.

Galeano abandonó Nicaragua en diciembre de 2018 para salvaguardar su vida ante una orden de aprehensión dictada por la justicia al servicio de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En febrero de 2023, el régimen sandinista lo declaró "traidor a la patria", despojándolo arbitrariamente de su nacionalidad nicaragüense y ordenando el decomiso de sus bienes junto a otros 93 opositores, académicos y religiosos.

Reacciones en el exilio y advertencias por el estatus de perseguido político

La trayectoria de Galeano abarca labores en El Nuevo Diario, la delegación de la Agencia EFE y el canal 100 % Noticias, cuyas instalaciones fueron confiscadas por la Policía Nacional nicaragüense.

Su detención en suelo estadounidense generó inmediatas muestras de solidaridad por parte de organizaciones civiles, periodistas e integrantes de la oposición en el exilio.

El dirigente opositor Juan Sebastián Chamorro exhortó a las autoridades federales a considerar con el debido rigor la condición de perseguido político del comunicador, subrayando el inminente peligro que representaría para su integridad una eventual orden de deportación hacia su país de origen.

El pronunciamiento de la congresista María Elvira Salazar

El caso escaló rápidamente a la esfera política federal en Washington. La congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar, hizo público un comunicado oficial en el que solicitó a la administración Trump examinar detenidamente los antecedentes del comunicador antes de tomar determinaciones procesales.

"Estados Unidos siempre debe saber distinguir entre un criminal y un exiliado político", enfatizó la legisladora en su declaración.

"He sido muy clara con la Administración: hay que hacer cumplir la ley y sacar de este país a quienes representan un peligro, pero no podemos tratar como criminales a quienes huyeron de una dictadura por defender la libertad".

Salazar insistió en que el expediente de Galeano debe ser revisado de forma inmediata tomando en cuenta la persecución sistemática que ha sufrido a manos del régimen de Managua. La familia del periodista y sus representantes legales aguardan el desarrollo de los trámites formales previos a la cita judicial fijada para el inicio del próximo mes.