“Si, me encantaría”: el congresista republicano Don Bacon confirma públicamente estar considerando una candidatura presidencial en 2028

Publicado por Luis Francisco Orozco 12 de septiembre, 2026

El representante republicano de Nebraska, Don Bacon, confirmó este viernes que estaba considerando seriamente una posible candidatura presidencial en 2028 mientras se prepara para dejar el Congreso a comienzos del próximo año. El líder conservador, quien anteriormente había dejado abierta la posibilidad de competir por la Casa Blanca, afirmó que estaría dispuesto a postularse a la presidencia, aunque también consideraría formar parte del equipo de otro candidato. “No voy a mentir. Sí, me encantaría. Pero también estaría feliz de ser la mano derecha o la mano izquierda de alguien más que comparta los mismos valores”, afirmó el republicano moderado en una entrevista para el pódcast “Our Republican Legacy”.

Para Bacon, el próximo candidato presidencial del Partido Republicano debería dar gran importancia al carácter personal y, al mismo tiempo, representar principios cristianos. “Necesitamos un liderazgo que dé ejemplo de decencia, humanidad y que represente los valores cristianos de los Evangelios: cómo debemos actuar”, afirmó el congresista, quien insistió en querer “formar parte de un equipo, ya sea liderándolo o como parte del equipo, luchando por estos valores para nuestro país”.

Bacon tiene previsto dejar el Congreso en enero después de decidir no buscar otro mandato en el competitivo 2.º distrito congresional de Nebraska. Sus declaraciones también dejan abierta la posibilidad de que pueda aspirar a formar parte de la fórmula presidencial como compañero de candidatura.

Las declaraciones de Bacon se producen en un momento en el que varios nombres comienzan a perfilarse como los principales aspirantes republicanos para las elecciones presidenciales de 2028, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio y el vicepresidente JD Vance. Precisamente, durante la segunda Convención Nacional Republicana, celebrada este jueves, los asistentes corearon “JD 48” en apoyo a Vance, en una aparente señal de respaldo a una eventual candidatura presidencial del vicepresidente.