Trump dice que se levantarán los aranceles sobre el whisky irlandés

Publicado por AFP 14 de septiembre, 2026

El presidente Donald Trump anunció el domingo que se levantarían los aranceles sobre el whisky irlandés después de que el primer ministro irlandés dijera que eran "injustos".

Sin dar detalles sobre cuándo entraría en vigor la decisión, Trump dijo al final de una visita a Irlanda que esta se produjo tras una conversación con el primer ministro Micheál Martin y Shane Lowry, quien acababa de ganar el torneo de golf Irish Open.

"El Taoiseach (el primer ministro) y yo hablamos de ello, Shane también habló de ello, y todo el mundo me ha estado molestando... ¿me harían un favor? Es tan injusto lo que está pasando", dijo Trump refiriéndose a las conversaciones.

"¿Sería posible que eliminaran los aranceles al whisky irlandés? Y yo dije: en nombre de los Estados Unidos de América, voy a eliminar los aranceles."