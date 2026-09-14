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Trump dice que se levantarán los aranceles sobre el whisky irlandés

Sin dar detalles sobre cuándo entraría en vigor la decisión, el presidente dijo al final de una visita a Irlanda que esta se produjo tras una conversación con el primer ministro Micheál Martin y Shane Lowry, quien acababa de ganar el torneo de golf Irish Open.

Donald Trump en el Salón Oval/ Andrew Caballero- Reynolds

Donald Trump en el Salón Oval/ Andrew Caballero- ReynoldsAFP.

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El presidente Donald Trump anunció el domingo que se levantarían los aranceles sobre el whisky irlandés después de que el primer ministro irlandés dijera que eran "injustos".

Sin dar detalles sobre cuándo entraría en vigor la decisión, Trump dijo al final de una visita a Irlanda que esta se produjo tras una conversación con el primer ministro Micheál Martin y Shane Lowry, quien acababa de ganar el torneo de golf Irish Open.

"El Taoiseach (el primer ministro) y yo hablamos de ello, Shane también habló de ello, y todo el mundo me ha estado molestando... ¿me harían un favor? Es tan injusto lo que está pasando", dijo Trump refiriéndose a las conversaciones.

"¿Sería posible que eliminaran los aranceles al whisky irlandés? Y yo dije: en nombre de los Estados Unidos de América, voy a eliminar los aranceles."

Los aranceles

Irlanda forma parte de la Unión Europea y el año pasado firmó un acuerdo con la Administración Trump para fijar un límite del 15% a los aranceles sobre los productos de la UE que ingresan al mercado estadounidense. 

Sus principales exportaciones a Estados Unidos habían disminuido debido a estos aranceles.

​La decisión se enmarca en la política arancelaria de Donald Trump, que ha utilizado los gravámenes comerciales como instrumento de presión y negociación con sus socios internacionales. 

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