Un segundo juez bloquea la orden de Trump sobre el voto por correo antes de que se pronuncie el Supremo
El magistrado emitió una orden judicial preliminar similar a la dictada anteriormente por la jueza Indira Talwani, de Boston, que había prohibido al Servicio Postal aplicar su nueva normativa antes de los comicios de este año.
Un juez federal ordenó este domingo que el Servicio Postal no aplique la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que limita el voto por correo, en un nuevo revés para los esfuerzos de la Administración por modificar las reglas electorales antes de las elecciones de medio mandato.
La decisión, adoptada por el juez federal Carl J. Nichols en Washington, D. C., supone un nuevo freno a la medida presidencial, mientras el Tribunal Supremo se prepara para pronunciarse sobre el asunto. Según informó la agencia Associated Press (AP), el magistrado emitió una orden judicial preliminar similar a la dictada anteriormente por la jueza Indira Talwani, de Boston, que había prohibido al Servicio Postal aplicar su nueva normativa antes de los comicios de este año.
Nichols justificó su decisión al advertir del riesgo de que un número significativo de votos por correo que cumplen los requisitos no sean contabilizados en las próximas elecciones.
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El juez había rechazado en mayo una solicitud de medidas cautelares al considerar que la demanda se había presentado demasiado pronto. A finales del mes pasado, el Tribunal Supremo levantó una suspensión anterior dictada por Talwani, también por considerar que el litigio se había planteado prematuramente.
Sin embargo, tras la publicación de la nueva normativa por parte de la Administración, los demandantes volvieron a presentar sus demandas en Boston y Washington. La jueza Talwani fue nominada por el expresidente Barack Obama, mientras que Nichols fue nominado por Trump.
La normativa
La normativa exige que los diseños de los sobres electorales reciban la aprobación previa del Servicio Postal y que los estados carguen en un portal en línea, todavía inactivo, las identidades de las personas que deben recibir las papeletas.
Las autoridades electorales han advertido de que sería imposible implementar los cambios con tan poca antelación respecto a las elecciones generales.
Al menos tres estados —Alabama, Carolina del Norte y Wisconsin— ya habían comenzado a enviar papeletas por correo, mientras que otros se preparaban para distribuirlas durante esta semana.