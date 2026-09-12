“Es una desgracia”: el analista Daniel Di Martino asegura en Voz News que a Mamdani “no le importan las víctimas del 11 de septiembre”

Publicado por VozMedia Staff 12 de septiembre, 2026

El analista político Daniel Di Martino afirmó que, en su opinión, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, es una persona a la que “no le importan las víctimas del 11 de septiembre”, al cuestionar su postura frente a los atentados terroristas que dejaron 2.977 muertos hace 25 años.

Durante una entrevista realizada este viernes por la presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, Di Martino sostuvo que Mamdani tiene “una historia de apoyar al terrorismo islámico” y cuestionó especialmente su decisión de nombrar a Ramzi Kassem como asesor legal de la ciudad, un abogado que representó a Ahmed Al Darby, miembro de Al Qaeda. “¿Cómo es posible que el alcalde de Nueva York, la ciudad atacada por Al Qaeda, tenga un asesor legal que representó legalmente a Al Qaeda? Me parece inaceptable”, afirmó.

Di Martino también recordó los videos de rap que Mamdani realizó durante su juventud y en los que, según el analista, apoyaba y honraba a terroristas islámicos. “El alcalde actual de Nueva York, recuerda, también hacía videos de rap cuando era más joven apoyando a terroristas islámicos, honrándolos”, señaló.

El analista cuestionó además el relato de Mamdani sobre la supuesta discriminación que habría sufrido su tía después del 11 de septiembre por utilizar un hijab en el metro de Nueva York. Según Di Martino, esa historia era falsa porque su tía “ni siquiera llevaba hijab y ni siquiera estaba en la ciudad de Nueva York”.

Las declaraciones se produjeron durante una entrevista centrada en el vigésimo quinto aniversario de los atentados del 11 de septiembre y en la manera en que las nuevas generaciones recuerdan el ataque y a sus responsables.

Di Martino advirtió que existe una creciente falta de conocimiento sobre los atentados y la organización terrorista que los ejecutó. “Hay una gran desinformación y una gran ignorancia colectiva”, afirmó, señalando que muchos estadounidenses que viven actualmente no habían nacido o eran demasiado jóvenes cuando ocurrieron los ataques. Al mismo tiempo, sostuvo que la respuesta de los servicios de inteligencia y defensa estadounidenses permitió evitar durante los últimos 25 años un atentado de una magnitud comparable. Sin embargo, advirtió que minimizar o distorsionar la amenaza del terrorismo islámico podría tener consecuencias.

Di Martino aclaró que reconocer esa amenaza no significa responsabilizar a todos los musulmanes. “La mayoría de las personas de religión musulmana no creen en el establecimiento de un califato global por la fuerza”, explicó, aunque insistió en que quienes buscan imponer sus objetivos mediante la violencia representan una amenaza.

Ante la pregunta de Yapor sobre quienes celebraron los ataques del 11 de septiembre y quienes defienden movimientos que justifican la violencia en nombre de la “liberación de Palestina”, Di Martino sostuvo: “Que no se puede negociar con personas que celebran la muerte de uno”.

Puedes disfrutar de la entrevista completa haciendo clic al video de abajo.