Trump eleva el tono contra el régimen iraní: el presidente amenaza con quedarse en Irán y asegura que podría quedarse con su petróleo “como en Venezuela”

Publicado por Luis Francisco Orozco 13 de septiembre, 2026

El presidente Donald Trump sugirió el domingo en declaraciones a los periodistas en Irlanda que su Administración podría permanecer en Irán y tomar el control de su petróleo, tal como, según aseguró, ocurrió en Venezuela. El mandatario republicano afirmó que espera que el conflicto con Irán continúe hasta después de las elecciones de medio mandato, y resaltó que Teherán está ansioso por alcanzar un acuerdo con Washington y que ha intentado ponerse en contacto repetidamente. “Finalmente saldremos, a menos que decidamos quedarnos y quedarnos con el petróleo, como en Venezuela”, afirmó Trump.

Sus últimas declaraciones se producen después de que la Administración Trump alcanzara un acuerdo con el régimen de Delcy Rodríguez mediante el cual Estados Unidos comprará el 20% del petróleo producido por North American Blue Energy Partners. Trump anunció en agosto que Estados Unidos obtuvo el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de las reservas probadas de petróleo de Venezuela mediante una asociación con empresas privadas. Si bien muchos analistas tanto estadounidenses como venezolanos han asegurado que este acuerdo beneficiaría a Venezuela al poder reactivar la industria petrolera de dicho país, este, a su vez, ha sido profundamente impopular debido a su opacidad y al hecho de haber sido cerrado con el chavismo sin antes dar garantías de una transición democrática.

Durante su intervención en el Abierto de Irlanda de golf, Trump añadió que el precio de la gasolina “caerá como una piedra” una vez que termine la guerra con Irán. La inestabilidad en Medio Oriente ha sacudido los mercados petroleros, y los operadores de petróleo esperan que los precios vuelvan a subir el lunes después de un ataque contra un oleoducto saudí. Trump afirmó que solo aceptará el “acuerdo correcto” y que no alcanzará uno que “no sea bueno”.

Trump ya había predicho anteriormente que el conflicto con Irán no terminará hasta después de las elecciones de medio mandato. El miércoles hizo un comentario similar mientras hablaba con periodistas en la Base Conjunta Andrews, cuando viajaba a Dallas para asistir a la convención republicana de cara a las elecciones de medio mandato.