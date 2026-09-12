Caso Clancy: DeSantis acusa a NBC de atacar al jurado y le ofrece refugio en Florida

Publicado por Luis Francisco Orozco 11 de septiembre, 2026

El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, defendió al miembro del jurado que impidió alcanzar un veredicto unánime en el juicio por asesinato de Lindsay Clancy y acusó a la cadena NBC de atacar al hombre después de que salieran a la luz informes sobre su presunto historial de violencia doméstica y una orden de alejamiento que seguía vigente cuando se incorporó al jurado. El reportaje de NBC10 Boston señaló que el miembro del jurado fue acusado en 2021 por una presunta agresión contra su entonces esposa. Sin embargo, el cargo penal fue finalmente desestimado y la pareja se divorció posteriormente.

“Un hombre se opuso a permitir que una mujer matara a sus tres hijos pequeños y saliera impune, por lo que NBC está intentando difamar a ese miembro del jurado, cuya identidad debería estar protegida. Otro punto bajo para los medios tradicionales”, escribió DeSantis en sus redes, ofreciendo también proteger al miembro del jurado en Florida en caso de que enfrente acoso tras conocerse las revelaciones. “Si el miembro del jurado está siendo acosado, Florida le proporcionará asilo; estoy seguro de que sería bien recibido y apreciado”, escribió el líder republicano.

El reportaje de NBC también reveló que el miembro del jurado enfrentaba un proceso de desalojo después de presuntamente no pagar el alquiler desde marzo. Su arrendador obtuvo una sentencia por más de $12.000 en concepto de alquileres impagos mientras el jurado aún deliberaba. El hombre se convirtió en el único miembro del jurado que se negó a respaldar un veredicto de no culpabilidad para Clancy por enfermedad o defecto mental. El panel terminó dividido 11-1, lo que llevó al juez William Sullivan a declarar un juicio nulo después de siete días de deliberaciones.

A principios de semana, el abogado principal de Clancy, quien fue acusada de asesinar a sus tres hijos, pidió al presidente Donald Trump que indultara a su clienta. "Señor presidente, espero que tenga en cuenta a esta joven y la persona que es, lo que ha tenido que pasar, y que considere concederle un indulto", declaró el martes el abogado Kevin Reddington en una entrevista en Good Morning America.

Clancy se declaró inocente de tres cargos de asesinato por la muerte, el 24 de enero de 2023, de su hija Cora, de 5 años; su hijo Dawson, de 3; y su hijo pequeño Callan, en la vivienda familiar situada en las afueras de Boston.