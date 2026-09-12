Septiembre, un mes de infarto en el Capitolio antes del arranque de la campaña de las midterms

Publicado por Israel Duro 12 de septiembre, 2026

El próximo lunes arranca en el Capitolio el sprint final del final de legislatura antes de las midterms. Tras el receso por el Labor Day de la Cámara de Representantes y por el verano del Senado, los legisladores tienen poco tiempo antes del parón por la campaña de las midterms para sacar adelante proyectos de ley en curso o volver a la carga -con pocas probabilidades de éxito, salvo sorpresa- con los anhelos de Donald Trump y los líderes republicanos de aprobar medidas como la SAVE Act.

En medio de un clima tenso y absolutamente preelectoral, los congresistas de ambos partidos tratarán de cerrar normas cuya tramitación está ya en curso como la reautorización de FISA, el Farm Bill, las nuevas sanciones a Irán y Rusia (promovidas por Lindsay Graham antes de su repentino fallecimiento) o el tercer paquete de reconciliación.

Tres semanas de trabajo para el Senado, apenas una para la Cámara

Para ello, el Senado, el lugar donde más difícil le está resultado al GOP sacar adelante las normas más deseadas por Trump, cuenta con tres semanas, tras un parón que comenzó el 7 de agosto. La Cámara, sin embargo, apenas tendrá actividad la semana entrante y el jueves 1 de octubre antes de meterse de lleno en la campaña de las elecciones de medio término. Las dos últimas semanas de septiembre los representantes estarán en sus distritos electorales.

Eso sí, evitar un cierre del Gobierno ya no es una urgencia inmediata, gracias a que el Congreso ya aprobó una resolución presupuestaria temporal que mantiene financiada la Administración federal hasta el 11 de diciembre.

Eso desplaza buena parte de la negociación presupuestaria definitiva a después de las elecciones, cuando el Congreso actual podría volver a reunirse en periodo de lame duck. Mientras tanto, varias iniciativas de política exterior, seguridad nacional y asignaciones para el ejercicio fiscal 2027 concentran la atención.

Éstas son las normas quemarcarán la agenda del Capitolio antes de las midterms de 2026

1. H.R. 5334 — Sanciones contra Rusia e Irán



La bautizada como Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 es probablemente la iniciativa con mayor posibilidad de aprobación rápida. El Senado aprobó el proyecto el 7 de agosto por 86 votos a favor y 11 en contra, introduciendo cambios que ahora debe considerar la Cámara de Representantes.

El texto amplía las sanciones contra Rusia e Irán y contempla la posibilidad de imponer aranceles de hasta el 100% a determinados países que compren petróleo o gas ruso. La Cámara ha programado para el 14 de septiembre la consideración de las enmiendas aprobadas por el Senado.

2. H.R. 9495 — Presupuesto del Pentágono para 2027

El Department of Defense Appropriations Act, 2027 establece la financiación del Departamento de Defensa para el ejercicio fiscal que comienza el 1 de octubre. El Comité de Apropiaciones de la Cámara lo aprobó y lo remitió al pleno el 26 de junio.

El Senado incluye también el proyecto entre las iniciativas activas de apropiaciones para 2027, pero el texto está encontrando cierta dificultad en conseguir el consenso necesario para seguir adelante.

3. H.R. 9310 — Seguridad Nacional e inmigración

El Department of Homeland Security Appropriations Act, 2027 fue reportado por el Comité de Apropiaciones de la Cámara el 12 de junio.

La financiación de la frontera y de las operaciones de inmigración será uno de los principales campos de batalla entre republicanos y demócratas durante la negociación presupuestaria y, dado el tiempo preelectoral en que estamos, servirá como prueba de la campaña electoral para ambos partidos en uno de los temas más sensibles para los votantes.

4. H.R. 8595 — Estado y seguridad internacional

El proyecto de apropiaciones para el Departamento de Estado y programas relacionados con la seguridad nacional alcanzó una fase avanzada en la Cámara: fue aprobado por la Cámara en julio. La iniciativa afecta a la financiación de la diplomacia estadounidense, programas internacionales y otras áreas de política exterior.

Su futuro estará estrechamente ligado a las negociaciones sobre Ucrania, Oriente Medio, ayuda exterior y las prioridades de la Administración Trump.

5. H.R. 7567 — Farm, Food, and National Security Act of 2026 (Farm Bill)

La autorización actual de los programas de apoyo a los agricultores y a los commodities expira el 30 de septiembre. La Cámara ya aprobó su propia versión de la ley, mientras que el Senado trabaja con un borrador. Los legisladores barajan tanto la posibilidad de una nueva ley de cinco años como una extensión temporal para evitar el colapso de estos programas.

6. H.R. 3633 — Digital Asset Market Clarity Act

El proyecto que busca establecer un marco regulatorio claro para el mercado de criptomonedas y activos digitales. Está previsto un voto de procedimiento que, de prosperar, podría consumir varios días de debate. Sin embargo, persisten diferencias importantes entre los legisladores sobre las salvaguardas éticas, las medidas contra el lavado de dinero y el tratamiento de las stablecoins.

7. Reautorización de la Sección 702 de la FISA

Otro asunto de carácter urgente es la reautorización de la Sección 702 de la FISA, los poderes de vigilancia de inteligencia extranjera que llevan meses sin vigencia. El Senado necesita aprobar una nueva versión con rapidez. Hasta el momento no existe un único proyecto de ley dominante que concentre el consenso.

8. Tercer paquete de reconciliación presupuestaria

Valorado en unos 95.000 millones de dólares y orientado principalmente a defensa, ayuda agrícola y seguridad electoral, ha avanzado en la Cámara pero genera escepticismo entre varios senadores republicanos. Su aprobación antes de las elecciones intermedias se considera, por ahora, poco probable.

9. S. 1383 — SAVE America Act

La Safeguard American Voter Eligibility (SAVE) Act / SAVE America Act. En la Cámara aparece como S. 1383, después de que se encuentre completamente bloqueada en el Senado -uno de los principales motivos de enfrentamiento entre el líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta, John Thune y Trump-. La Cámara aprobó su propia versión el 11 de febrero de 2026 por un ajustadísimo 216-215.

La legislación busca exigir prueba documental de ciudadanía para registrarse para votar en elecciones federales, además de introducir requisitos de identificación para votar. Es una de las grandes prioridades electorales de Donald Trump y de los republicanos, pero tiene pocas posibilidades de salir adelante antes de las midterms

10. S. 4632 — El mecanismo para evitar futuros cierres del Gobierno

El Prevent Government Shutdowns Act of 2026 pretende establecer un mecanismo de financiación temporal automática cuando el Congreso no consiga aprobar las leyes de gasto a tiempo. El proyecto fue presentado en el Senado y colocado en su calendario el 1 de junio. Cuenta, además, con un grupo de patrocinadores de ambos partidos.

Sin embargo, su importancia inmediata se ha reducido después de que el Congreso aprobara la resolución que mantiene abierto el Gobierno hasta el 11 de diciembre. Su principal interés ahora es político: podría convertirse en una de las propuestas para reformar el proceso presupuestario después de las elecciones.