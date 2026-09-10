11 de Septiembre: 100 millones de estadounidenses no recuerdan nada sobre el ataque que cambió la historia del país

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 10 de septiembre, 2026

A un cuarto de siglo del atentado terrorista que alteró para siempre el rumbo de Estados Unidos y del mundo entero, la arquitectura demográfica del país ha experimentado una transformación profunda.

Según los datos y estimaciones oficiales del National September 11 Memorial & Museum, alrededor de 100 millones de estadounidenses —lo que representa casi un tercio de la población actual de la nación— son demasiado jóvenes para tener memoria personal de lo ocurrido aquella mañana de 2001.

Esta cifra histórica evidencia un salto generacional definitivo: para decenas de millones de jóvenes pertenecientes a las generaciones Z y Alfa, la caída de las Torres Gemelas, el impacto en el Pentágono y el heroico sacrificio del Vuelo 93 en Pensilvania son solo recuerdos vividos a través de las pantallas y pasajes que pertenecen estrictamente a los libros de texto, los documentales e Internet.

El desafío de transmitir el "Nunca Olvidar" a una nueva era

La promesa de "nunca olvidar", asumida por la sociedad estadounidense tras la tragedia, enfrenta hoy su reto más complejo desde el plano educativo y cultural. La distancia temporal amenaza con diluir la trascendencia del evento, convirtiendo una herida abierta en una simple fecha dentro del calendario cívico.

Por esta razón, la labor institucional del Memorial en el bajo Manhattan se ha enfocado en renovar las narrativas para conectar con un público que no presenció la agresión en suelo patrio.

El objetivo principal no radica únicamente en enseñar la cronología del ataque o la magnitud de las pérdidas humanas, sino en rescatar las historias de heroísmo, los actos de solidaridad desinteresada y el profundo sentido de patriotismo y cohesión social que unió al país durante las semanas posteriores a la crisis.

Educación cívica, valores comunitarios y resiliencia nacional

Para alcanzar a esta porción masiva de la sociedad, las instituciones han volcado sus recursos hacia la modernización de los programas escolares y el desarrollo de iniciativas digitales que permiten a estudiantes de todo el país explorar el archivo histórico de los sobrevivientes, los equipos de rescate y las familias de las víctimas.

A 25 años de distancia, la preservación de la memoria histórica del 11 de septiembre es, más allá de un ejercicio de nostalgia o duelo colectivo, una pieza indispensable para afianzar el civismo y la identidad nacional.

Garantizar que las nuevas generaciones comprendan el precio de la libertad, las exigencias de la seguridad nacional y la importancia de la unidad frente a las amenazas externas sigue siendo la mayor responsabilidad pedagógica del país de cara al futuro.