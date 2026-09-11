“Haría exactamente lo mismo”: Trump defiende la decisión de atacar Irán

Publicado por Joaquín Núñez 10 de septiembre, 2026

Donald Trump aseguró que no se arrepiente de la guerra con Irán. En diálogo con Fox News, el presidente defendió la escalada contra el país persa y aseguró que el régimen iraní estaba muy cerca de construir un arma nuclear, con la que hubiese atacado tanto a Israel como a Estados Unidos.

Un día después de cerrar el primer día de la Convención Nacional Republicana en Dallas, Texas, el presidente habló con la periodista Laura Ingraham. De cara a las elecciones de medio término y con Irán convertido en unos de los tópicos favoritos de los demócratas para criticar a Trump, Ingraham le preguntó si se arrepentía de los ataques que comenzaron el pasado 28 de febrero.

"No. No creo en la palabra arrepentimiento. Siempre puedes cuestionarte un poco a ti mismo, y algunas personas me han preguntado eso. Si tuviera que volver a hacerlo, haría exactamente lo mismo. Eliminé su capacidad nuclear", respondió el presidente.

"Supongamos que estuviéramos viviendo tranquilamente y, de repente, Irán tuviera un arma nuclear; la usarían. Están locos. Habrían aniquilado a Israel. Habrían aniquilado a todo el Medio Oriente y habrían empezado a atacar algunas de nuestras ciudades", continuó.

Trump también se refirió a Irán durante su discurso en la histórica convención republicana previa a las elecciones de medio término. En la noche del miércoles, habló durante más de una hora y cuarenta minutos ante los republicanos en Dallas: "Si no los hubiéramos atacado, habrían pasado dos cosas: si no hubiera cancelado el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés) y si no los hubiéramos atacado con nuestros magníficos bombarderos B-2, ahora mismo tendrían un arma nuclear".

El presidente también bromeó sobre renombrar el estrecho de Ormuz como el estrecho de Trump. "Damas y caballeros, tengo un anuncio que hacer. Lo llamaremos el estrecho de Trump, y estoy seguro de que a los líderes iraníes les encantará eso. No creo que estén muy contentos con nada. Su país se está desmoronando", continuó.