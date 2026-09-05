Marco Rubio y el general Flynn fijan postura sobre Venezuela: exigen un gobierno legítimo y rechazan acuerdos opacos

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 4 de septiembre, 2026

La postura de altos cargos y figuras de peso en la política exterior estadounidense sobre el rumbo de Venezuela parece consolidarse en torno a la exigencia de legitimidad democrática y el rechazo a pactos corporativos de trastienda.

Las recientes declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, junto con el posicionamiento del general retirado Mike Flynn, enfatizan que la recuperación institucional de la nación sudamericana no podrá concretarse sin elecciones libres ni el debido respeto al estado de derecho.

Legitimidad e inserción internacional como requisito indispensable

El secretario de Estado, Marco Rubio, dejó clara la postura oficial de la diplomacia norteamericana respecto a las condiciones mínimas para la recuperación e integración de Venezuela en el escenario global.

“Venezuela no puede llegar a donde debe llegar sin contar con un gobierno legítimo, un gobierno que cumpla con todas las normas internacionales y que pueda recibir el reconocimiento necesario”, declaró Rubio el pasado 1 de septiembre de 2026.

El mensaje del jefe de la diplomacia estadounidense apunta a que ningún proceso de estabilización económica o acuerdo comercial sustituye la urgencia de establecer instituciones plenamente reconocidas y ajustadas a los parámetros del derecho internacional.

Rechazo a los pactos de trastienda y respaldo a María Corina Machado

Por su parte, el general Mike Flynn cuestionó con dureza cualquier intento de supeditar el futuro de la nación a intereses económicos de grandes corporaciones energéticas o cabilderos en Washington.

A través de un pronunciamiento en redes sociales, Flynn demandó que la soberanía resida exclusivamente en los ciudadanos venezolanos y no en acuerdos opacos.

“Venezuela debe estar en manos del pueblo venezolano y NO de las grandes empresas del sector energético, que actúan en connivencia con grupos de presión y políticos sobornados en algún acuerdo a puerta cerrada”, afirmó el militar retirado.

En su mensaje, Flynn hizo un llamado directo a la dirigencia estadounidense en el Congreso y la administración Trump para escuchar a la líder opositora María Corina Machado, señalando que el pueblo venezolano ya la eligió legítimamente como su referente.

El general insistió en que antes de concretar cualquier negociación en el ámbito energético, debe permitirse la expresión soberana en las urnas. Para que ese proceso sea genuino, remarcó que se necesita "transparencia total y completa, un estado de derecho efectivo y elecciones libres y justas. Dejen que el pueblo de Venezuela hable a través de sus voces y votos".

Ambas posturas convergen en que la viabilidad política y económica de Venezuela exige transparencia, garantías democráticas y un gobierno cuya legitimidad emane del voto popular libre.