¿Batalla campal por el mapa de Missouri? La justicia federal devuelve la ventaja a los republicanos minutos después del fallo de la Corte Suprema

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 8 de septiembre, 2026

La pugna legal por la delimitación de los distritos congresionales en Missouri dio un vuelco drástico en cuestión de horas.

Tras una resolución inicial del juez de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, que rehusó intervenir de emergencia ante una decisión del Tribunal Supremo estatal, un juez federal de distrito emitió un dictamen mediante el cual reincorporó el mapa diseñado por los legisladores republicanos para los comicios de noviembre.

Según reportó el New York Times, el choque judicial comenzó cuando el juez Kavanaugh desestimó, actuando de forma individual en las solicitudes de emergencia del circuito, un recurso interpuesto por la fiscal general de Missouri, Catherine Hanaway.

La petición buscaba dejar sin efecto un fallo del Tribunal Supremo de Missouri que frenaba la aplicación de los nuevos límites aprobados mediante el proyecto HB 1.

La decisión de Kavanaugh y el origen del conflicto

La máxima instancia judicial del estado había determinado la semana pasada que los votantes debían pronunciarse en un referéndum a escala estatal antes de aplicar definitivamente las nuevas fronteras electorales.

A pesar de que la cartografía modificada ya se había utilizado en las primarias del 4 de agosto, el tribunal estatal bloqueó su empleo para la elección general.

El mapa promovido por la mayoría republicana de la Asamblea General en septiembre de 2025 reconfiguraba la distribución de Kansas City con la finalidad de arrebatar un escaño al congresista demócrata Emanuel Cleaver II. Con este ajuste, la representación del estado en la Cámara de Representantes pasaría de una relación de 6-2 a favor de los republicanos a una de 7-1.

Grupos de activistas encabezados por Richard von Glahn, director ejecutivo de People Not Politicians Missouri, habían reunido más de 300.000 firmas para someter el mapa a referéndum. La fiscalía estatal argumentó que rescindir la validez del mapa desestimaba el voto de 1,2 millones de ciudadanos que ya habían participado en las primarias bajo esa división territorial.

El contundente fallo federal que reescribe el escenario

Cuando la negativa de Kavanaugh parecía dejar firme la cartografía trazada en 2022, el tribunal federal para el Distrito Este de Missouri resolvió una demanda presentada por el congresista Robert "Bob" Onder y otros legisladores locales.

El juez concedió una orden de restricción temporal (TRO) que prohíbe el uso de cualquier otro mapa que no sea el contenido en la ley HB 1.

El documento judicial precisa que, habiendo concluido las primarias de agosto bajo los parámetros de la HB 1, resulta improcedente modificar la delimitación electoral a escasos dos meses de los comicios generales. Esta medida cautelar restituye con efecto inmediato el mapa propuesto por la legislatura conservadora.

El dictamen federal vuelve a perfilar una composición 7-1 para la delegación de Missouri en la Cámara de Representantes, inyectando dinamismo a la contienda por el control del Congreso a nivel nacional.

La resolución deja abierta la posibilidad de que el caso regrese a la Corte Suprema para definir la jurisdicción definitiva antes de la fecha límite de impresión de las papeletas generales.