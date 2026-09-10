¿Saldrá de prisión Cilia Flores? La defensa pide arresto domiciliario en Nueva York bajo alegatos de salud

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 9 de septiembre, 2026

La defensa de Cilia Flores formalizó una solicitud ante la Justicia federal del Distrito Sur de Nueva York para que se le permita abandonar la prisión preventiva y cumplir arresto domiciliario.

Según reveló un documento compartido por diversos medios y periodistas, los abogados argumentan severos problemas de salud cardíaca que requerirían una intervención médica y un entorno de recuperación fuera del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

La petición, interpuesta el 9 de septiembre por los juristas Mark E. Donnelly y Andres Sánchez, señala que la acusada, de 69 años, padece cuadros de dolor torácico, arritmias, taquicardia ventricular y una pérdida ponderal superior a los once kilogramos.

Los representantes legales sostienen que Flores necesita someterse a un cateterismo cardíaco y que las instalaciones carcelarias no garantizan las condiciones idóneas para su convalecencia.

La propuesta de custodia privada y medidas de contención

Para contrarrestar el riesgo de fuga, la defensa propuso un plan de confinamiento en un inmueble de ubicación reservada dentro del distrito judicial neoyorquino.

La seguridad del recinto quedaría bajo la responsabilidad de Guidepost Solutions, una firma privada dirigida por el ex subadministrador de la DEA Louis J. Milione, según consta en la declaración jurada presentada ante el tribunal.

El esquema planteado por la compañía de seguridad privada contempla la presencia permanente de profesionales armados, monitoreo por GPS, cámaras de video con transmisión en directo hacia las autoridades gubernamentales, sensores en puertas y ventanas, así como registros periódicos sin previo aviso.

Adicionalmente, las comunicaciones telefónicas permanecerían intervenidas y las visitas requerirían autorización judicial previa, asumiendo la propia procesada la totalidad de los costos operativos.

La tajante oposición de la Fiscalía

Pese a los compromisos de seguridad presentados por los abogados y la oferta de entregar sus documentos de viaje, la Fiscalía federal manifestó su abierta oposición a la concesión de la medida cautelar. Los fiscales sostienen la necesidad de mantener la prisión preventiva dada la gravedad de los delitos imputados.

Flores, quien fue capturada junto a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026 durante una operación militar estadounidense en territorio venezolano, enfrenta cargos federales por conspiración para la importación de cocaína, así como por posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

La decisión final sobre el cambio de medida de aseguramiento permanece bajo el arbitrio de la corte federal neoyorquina.