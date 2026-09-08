25 años después, Trump honra al héroe del 11-S que regresó a la Torre Sur para salvar vidas

Publicado por Joaquín Núñez 8 de septiembre, 2026

Donald Trump rindió homenaje a las víctimas y a los héroes de los atentados del 11 de septiembre de 2001. A pocos días del 25.º aniversario del ataque que dejó 2.977 víctimas fatales, el presidente encabezó un acto en el que participaron familiares de las víctimas, bomberos, policías y otros miembros de los servicios de emergencia que respondieron a los atentados. Allí, Trump otorgó de manera póstuma la Medalla Presidencial de la Libertad a Welles Crowther, conocido como el “hombre de la bandana roja” por las vidas que ayudó a salvar en la Torre Sur del World Trade Center.

La ceremonia tuvo lugar en The Ellipse, frente a la Casa Blanca, y estuvo organizada por la Tunnel to Towers Foundation, una organización sin fines de lucro fundada tras el 11-S para apoyar a las familias de los miembros de los servicios de emergencia fallecidos y a veteranos heridos, además de preservar la memoria de los atentados.

A su vez, las autoridades exhibieron una enorme viga de acero de más de siete toneladas, recuperada de los restos de la Torre Sur. La pieza forma parte de la gira 'Steel Across America', impulsada para recordar a las víctimas y honrar a quienes respondieron a los atentados.

En vísperas del l 25.º aniversario de los atentados, Trump destacó el significado de la viga rescatada como "un testimonio del valor, la resiliencia y el espíritu de una ciudad y una nación que vieron cómo nuestra patria era atacada, cómo nuestras torres fueron derribadas y cómo se levantaron de nuevo más fuertes, más decididas y más unidas".

"Esta pieza de acero maltrecha que hoy se encuentra aquí, en The Ellipse, es un recordatorio de que Estados Unidos ha sido bendecido con una fortaleza que ningún fuego puede consumir, ningún mal puede vencer y ningún terror puede destruir", añadió.

Medalla Presidencial de la Libertad para Welles Crowther, el “hombre de la bandana roja”

En un momento del evento, Trump habló de Welles Crowther, popularmente conocido como el “hombre de la bandana roja”. Según el National September 11 Memorial & Museum, Crowther tenía 24 años cuando los terroristas de Al Qaeda atacaron la Ciudad de Nueva York. El joven trabajaba como operador bursátil en la firma Sandler O’Neill & Partners, ubicada en la Torre Sur del World Trade Center, y también era bombero voluntario.

Después de uno de los aviones impactara contra la Torre Sur, Crowther comenzó a ayudar a las personas atrapadas en el edificio. Con una bandana roja sobre la nariz y la boca para protegerse del humo, guio a algunos sobrevivientes hacia una escalera y regresó varias veces a los pisos superiores para continuar ayudando a los heridos. El 9/11 Memorial señala que realizó tres viajes al vestíbulo del piso 78 antes de que la torre colapsara, terminando con su vida.

Durante meses, su identidad permaneció desconocida. No obstante, muchos sobrevivientes relataron cómo un hombre cubierto con una bandana roja les había salvado la vida. Cuando Alison Crowther, la madre de Welles, leyó uno de esos relatos, reconoció de inmediato a su hijo, puesto que desde niño tenía la costumbre de llevar consigo una bandana roja que le había regalado su padre.

"Él no conocía a quiénes ayudaba, ni quiénes lo sabrían, pero voluntariamente hizo todos esos viajes de arriba abajo, de arriba abajo, de arriba abajo. Una y otra vez. Salvando una vida tras otra", señaló Trump antes de anunciar que le otorgaría a Crowther la Medalla Presidencial de la Libertad, la máxima condecoración civil de Estados Unidos.

Alison Crowther aceptó la Medalla Presidencial de la Libertad en nombre de su hijo y luego dijo unas palabras para homenajearlo: "Esto significa muchísimo para mí, para mis hijas, Paige y Honor, y para toda nuestra familia. Lo atesoraremos por generaciones".

"Recorriendo escuelas alrededor del país, veo de primera mano cómo Welles impacta e inspira a los jóvenes. Su ejemplo y su legado de ser mejores, más amables y más solidarios con los demás. Veinticinco años después del 11 de septiembre, su vida sigue recordándonos algo muy sencillo. En los momentos en que otros nos necesitan, cada uno de nosotros tiene el poder de elegir el valor, la compasión y el servicio. Ese es el verdadero significado del pañuelo rojo: ser valiente, encontrar lo bueno, ser el bien.