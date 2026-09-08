La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno advierte que el DHS no concretará los $10.500 millones de ahorro potencial tras cancelar contratos

Publicado por Williams Perdomo 8 de septiembre, 2026

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no materializará en su totalidad los 10.500 millones de dólares en ahorros potenciales que reportó tras cancelar cientos de contratos federales, concluyó la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) en un informe publicado el 3 de septiembre.

La GAO señaló que la estimación de DHS sobrevalora los costos que realmente serán evitados, ya que cancelar un contrato no significa necesariamente eliminar la necesidad de los bienes o servicios que este cubría.

Según el organismo, el 95% de esos US$10.500 millones corresponde a 30 contratos relacionados con servicios y equipos de tecnología de la información. Aunque fueron cancelados, DHS continuó necesitando esos recursos y durante el año fiscal 2025 destinó más de US$1.700 millones mediante otros contratos gubernamentales para cubrir esos requerimientos.

Las cancelaciones se produjeron después de que el presidente Donald Trump ordenara a las agencias federales revisar contratos para reducir o reasignar el gasto público. En marzo de 2025, DHS inició una revisión de más de 17.000 contratos.