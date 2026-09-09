“Un Congreso completamente disfuncional”: Jaime Flórez advierte en Voz News lo que pasaría si los demócratas toman el control de las dos cámaras

Publicado por Luis Francisco Orozco 8 de septiembre, 2026

El director de Comunicaciones Hispanas del Partido Republicano, Jaime Flórez, advirtió este martes que una eventual pérdida de las mayorías republicanas en la Cámara de Representantes y el Senado podría paralizar la agenda del presidente Donald Trump y provocar un Congreso “completamente disfuncional”. Durante una entrevista con la presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, Flórez afirmó que los demócratas llegarían a Washington con la intención de bloquear al mandatario.

“Y nada de eso se va a resolver si el presidente pierde las mayorías que tiene hoy en la Cámara y en el Senado”, afirmó Flórez. “Muy por el contrario, vamos a tener un Congreso completamente disfuncional”, agregó, al señalar que “la mayoría de los candidatos demócratas ha dicho que quiere llegar al Congreso para poner palos en las ruedas, obstruir y obstaculizar al presidente Trump, inclusive para llamarlo a juicios políticos con fines de destitución”.

De igual forma, Flórez sostuvo que mantener el control republicano del Congreso es fundamental para que Trump pueda continuar implementando su agenda. “Estaríamos perdiendo la oportunidad de que el presidente siga logrando cosas importantísimas”, afirmó. En ese sentido, aseguró que Washington está “camino de resolver el problema con Irán”, algo que, según dijo, podría contribuir a reducir nuevamente los precios de los combustibles.

En otra parte de la entrevista, el dirigente republicano defendió la política de Trump hacia Irán y argumentó que el costo de no actuar contra el programa nuclear iraní habría sido mayor. “A nosotros nadie se puede dar el lujo, mucho menos los Estados Unidos, de tener a un Irán con armas nucleares. Eran decisiones que había que tomar”, afirmó.

Ya sobre las dificultades electorales que enfrenta el Partido Republicano, Flórez restó importancia a las diferentes encuestas que han mostrado una drástica reducción en el voto hispano y recordó que en 2024 los sondeos también pronosticaban dificultades para los republicanos. “La experiencia me ha indicado que hemos llegado siempre a las elecciones perdiendo en todas estas encuestas y terminamos ganando”, aseguró.

Respecto a la inmigración, sostuvo que los votantes latinos comprenden los objetivos de la Administración Trump y defendió los resultados de las deportaciones. También criticó la cobertura mediática de los operativos migratorios y afirmó que existen medios “adversos al presidente” que buscan destacar los casos negativos. Flórez consideró además que el rediseño de distritos electorales en Texas podría beneficiar a los republicanos, particularmente por la llegada de nuevos residentes procedentes de estados demócratas. “Nosotros creemos que ese rediseño de los distritos va a favorecer a los candidatos del partido republicano”, afirmó.

Ya sobre la convención republicana en Dallas, Flórez anticipó que Trump podría realizar anuncios importantes y abrió la posibilidad de que el mandatario presente nuevas medidas dirigidas a la comunidad latina, particularmente relacionadas con Cuba y Venezuela.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.