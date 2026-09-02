Ron DeSantis respalda oficialmente al congresista republicano Byron Donalds para sucederle en Florida

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 2 de septiembre, 2026

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, rompió el martes su prolongado silencio y respaldó públicamente al representante federal Byron Donalds como su sucesor republicano en la carrera por la gobernación del Sunshine State. El anuncio se produjo durante el Foro de Liderazgo del Partido Republicano de Florida, celebrado en Tampa, y puso fin a meses de especulación después de que DeSantis se mantuviera fuera de la contienda luego de que su su vicegobernador, Jay Collins, cayera ante Donalds en las primarias.

El gesto político tiene un peso notable, especialmente si se considera que DeSantis y Donalds no compartían escenario públicamente desde julio de 2025, luego de que el propio Donalds respaldara al presidente Trump por encima de DeSantis durante la interna presidencial republicana de 2024. La aparición conjunta en Tampa buscó proyectar una imagen de unidad partidaria de cara a las elecciones de medio término.

Tonight I was honored to earn Governor @RonDeSantis’s endorsement.



Governor DeSantis has done incredible work to make Florida the envy of America.



As your next Governor, I will build on his success and defend the Florida Dream. pic.twitter.com/iRyQMD1V9i — Byron Donalds (@ByronDonalds) September 2, 2026

"No levanten el pie del acelerador", advirtió DeSantis a los presentes, según declaraciones recogidas por Fox13, insistiendo en que la ventaja republicana en el registro de votantes solo se traducirá en victorias si los simpatizantes efectivamente concurren a las urnas en noviembre.

El gobernador republicano también repasó su gestión de casi ocho años al frente del estado, asegurando que "no ha habido ningún estado en este país, en nuestras vidas, que haya derrotado de manera tan contundente a la izquierda política" como lo hizo Florida bajo su Administración.

Donalds, por su parte, aprovechó su intervención para apuntar contra su rival demócrata, David Jolly, a quien acusó de representar una continuidad de las políticas progresistas si llegara a ganar. Calificó además la propuesta de seguros de Jolly como "socialismo", al considerar que buscaría reemplazar al sector privado con control estatal.

Desde la campaña de Jolly, un asesor sénior restó importancia al respaldo de DeSantis: "Sin importar quién respalde a quién, la realidad es esta: David Jolly se postula para bajar los costos de vivienda y salud, mejorar la educación para todas las familias, y detener los centros de datos. Byron Donalds representa más de lo mismo".

El respaldo de DeSantis no se limitó a Donalds. El gobernador también avaló al resto de la boleta estatal republicana: el fiscal general James Uthmeier, el director financiero Blaise Ingoglia y el comisionado de Agricultura Wilton Simpson, quienes enfrentarán en noviembre a sus respectivos rivales demócratas.

Con apenas 64 días para la elección general del 3 de noviembre, la dirigencia republicana de Florida apuesta a que esta muestra de cohesión partidaria se traduzca en resultados favorables en las urnas, como viene sucediendo en las últimas elecciones tanto generales como de mitad de mandato.