Trump denunciará a la presentadora Kristen Welker ante la FCC por "inexactitud deliberada" sobre sus avales electorales

El presidente Donald Trump saluda tras bajar del Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 28 de agosto de 2026.Kent NISHIMURA / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 30 de agosto, 2026

El presidente Donald Trump anunció este domingo que denunciará a la presentadora del programa Meet the Press de la cadena NBC, Kristen Welker, ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), según reportó Fox News Digital.

El mandatario exige que el organismo regulador evalúe sanciones debido a lo que calificó como una "inexactitud deliberada" al informar sobre la efectividad de sus apoyos políticos en las primarias republicanas.

El detonante de la controversia ocurrió durante una transmisión en vivo en NBC4 Washington, donde Welker afirmó que Trump había respaldado a una lista de candidatos en las primarias con "algunos resultados mixtos", aunque mencionó la victoria reciente de Darline Graham en Carolina del Sur.

Los números del respaldo político frente a la narrativa mediática

A través de una publicación en Truth Social, Trump desmintió categóricamente la caracterización realizada por la periodista, resaltando el abrumador éxito de los aspirantes impulsados por su movimiento en las urnas.

"Kristen Welker, la impopular 'presentadora' del una vez gran Meet the Press, ahora considerado Meet the Fake Press, acaba de declarar que Donald Trump tiene 'resultados mixtos' en sus avales a candidatos, cuando las recientes victorias de Darline Graham y Mike Mazzei se sitúan en un 100% para el Senado de EEUU y en un 98% para la Cámara de Representantes, recientemente y a largo plazo", escribió Trump.

El mandatario cuestionó además el uso de las frecuencias públicas por parte de las cadenas tradicionales para difundir datos imprecisos: "¿Cómo se puede permitir que alguien diga esto, trabajando para ondas públicas otorgadas gratuitamente? Los resultados están adjuntos. Debido a esta inexactitud deliberada, será reportada a la FCC para su reprimenda o castigo".

Las métricas independientes respaldan la solidez de los apoyos. De acuerdo con el rastreador de primarias de Fox News, los candidatos respaldados por el mandatario ganaron las 24 primarias republicanas al Senado en las que intervino y 214 de 218 contiendas para la Cámara de Representantes, consolidando un 100% de efectividad senatorial y un 98% en la Cámara Baja. En el ámbito de las gobernaciones, 16 de sus 21 elegidos salieron victoriosos.

La respuesta de NBC y el alcance del regulador federal

En un comunicado enviado a Fox News Digital, un portavoz de NBC News defendió a la periodista afirmando: "Kristen es una de las mejores en el negocio y la respaldamos". Por su parte, analistas de cadenas rivales criticaron la solicitud presidencial calificándola como un intento de presionar a los medios.

Trump concluyó su mensaje apelando directamente al presidente de la FCC, Brendan Carr, para que investigue la actuación del canal. "La prensa es una desgracia para nuestra nación, y espero que el presidente Brendan Carr, y la fina gente de su Comisión, se tomen muy en serio esta amenaza para nuestro país", señaló.

Si bien la FCC no concede licencias a redes nacionales como NBC sino a estaciones individuales, Carr ha advertido en ocasiones anteriores que la distorsión deliberada de noticias puede ser un factor a evaluar en la renovación de licencias de transmisión en el espectro público.