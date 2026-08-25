Quién es Bryan Ávila, el hijo de exiliados cubanos que Byron Donalds eligió como compañero de fórmula en Florida

Publicado por Joaquín Núñez 25 de agosto, 2026

Byron Donalds, candidato republicano a gobernador de Florida, anunció la elección de Bryan Ávila como compañero de fórmula para la elección general de noviembre. El senador estatal de 42 años es hijo de exiliados cubanos y guarda una estrecha relación con la comunidad hispana del estado. En su primer discurso como candidato a vicegobernador, aseguró que, con Donalds como gobernador, "el socialismo nunca encontrará un hogar en el gran estado de Florida".

Donalds realizó el anuncio desde la Torre de la Libertad de Miami, un lugar cargado de simbolismo para la comunidad cubanoamericana. Si bien hoy funciona como museo, durante décadas fue un punto de llegada y asistencia para los cubanos que huían del régimen comunista de la isla.

El nominado republicano a gobernador señaló que el senador estatal es "un oficial militar y un servidor público dedicado que ha pasado su carrera luchando por defender la libertad y combatir el gasto innecesario". "También es hijo de exiliados cubanos; es un hombre que entiende el Sueño de Florida y por qué debemos defenderlo. Me enorgullece tenerlo a mi lado", sumó.

En sus primeras palabras como compañero de fórmula de Donalds, Ávila recordó el origen de su familia y subrayó la importancia de combatir la agenda progresista del Partido Demócrata.

"Mis padres huyeron de la Cuba comunista y dejaron atrás su hogar y su negocio porque sabían lo que pasa cuando el gobierno toma el control, cuando la libertad se desvanece y cuando el socialismo convierte una oportunidad en miseria. Mis papás vinieron a Estados Unidos en busca de algo muy especial para todos y cada uno de nosotros: la libertad. Para mí, es un honor estar aquí en la Torre de la Libertad porque este es el faro de la libertad", expresó Ávila.

"Mis padres, al igual que muchos de ustedes y muchos de sus hermanos, encontraron esa libertad aquí, en el gran estado de Florida. Así que cuando escucho a los demócratas abrazar con ligereza el socialismo, sé adónde conduce ese camino. Nuestras familias lo han vivido. Les puedo asegurar esto. Con Byron Donalds como gobernador y a mí como su vicegobernador, el socialismo nunca encontrará un hogar en el gran estado de Florida", agregó.

Ávila se desempeñaba como uno de los copresidentes de Veterans for Byron, una coalición creada para reunir apoyo de veteranos a la candidatura de Donalds. En mayo de 2026 también acompañó al congresista durante el lanzamiento de Latinos for Byron en Hialeah, una iniciativa destinada a ampliar el apoyo de Donalds entre los votantes hispanos.

Ron DeSantis, gobernador de Florida, respaldó la elección de Ávila en sus redes sociales: "El senador Ávila es un buen tipo. Siempre he valorado su servicio en la Guardia Nacional".

¿Quién es Bryan Ávila?

Ávila nació y creció en Hialeah, una ciudad de Miami-Dade con una fuerte presencia de la comunidad cubanoamericana. Actualmente representa el Distrito 39 en el Senado de Florida, que incluye Hialeah, Hialeah Gardens, Miami Lakes y otras comunidades del oeste y noroeste de Miami-Dade.

Ávila se graduó de Miami Springs Senior High School y continuó sus estudios en Miami Dade College, donde obtuvo un título asociado en 2004. Luego obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas por la University of Miami en 2006 y una maestría en Administración Pública por Florida International University en 2010.

En el ámbito militar, Ávila se desempeña como capitán de la Guardia Nacional del Ejército de Florida, donde comenzó a servir en 2016.

De padres cubanos, ingresó a la política en 2014, cuando fue elegido para la Cámara de Representantes de Florida. En 2022 pasó al Senado estatal y llegó a presidir el Comité de Finanzas e Impuestos. También ocupó la vicepresidencia del Comité de Transporte.

Durante su paso por el Senado de Florida, Ávila ha centrado parte de su agenda en cuestiones como los seguros de propiedad, la regulación de los centros de datos, la inteligencia artificial, la educación y la seguridad pública, además de iniciativas vinculadas con infraestructura y servicios para el sur de Florida.