“Grandes y poderosos” ataques contra Irán: Trump golpea militarmente objetivos iraníes cerca del estrecho de Ormuz

Publicado por Luis Francisco Orozco 1 de septiembre, 2026

El presidente Donald Trump anunció este martes que el Ejército estadounidense ejecutó ataques “grandes y poderosos” contra objetivos iraníes ubicados cerca del estrecho de Ormuz. A través de Truth Social, el mandatario republicano explicó que la ofensiva estadounidense fue una respuesta a un intento iraní de colocar minas marítimas en el estratégico paso internacional, añadiendo que las minas fueron “retiradas o detonadas”. Trump también señaló que los ataques respondieron al lanzamiento de un misil iraní contra una base militar estadounidense en Jordania.

El presidente advirtió además que Teherán enfrentará consecuencias aún mayores si decide responder militarmente a la ofensiva estadounidense. “Volverán a ser atacados a un nivel mucho más duro y elevado, pero no será el mayor ataque de todos; ese está esperando entre bastidores”, afirmó Trump, quien también aseguró que “Quedará muy poco” del país cuando esa eventual ofensiva concluya, agregó.

Poco después de la publicación de Trump, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que las Fuerzas Armadas estadounidenses completaron una “ola de ataques” contra objetivos militares del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) en diferentes puntos de Irán. “Las fuerzas estadounidenses atacaron objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), incluidos sitios de defensa aérea, sistemas de radar, instalaciones y activos marítimos, capacidades para la colocación de minas y sitios de comunicaciones”, informó el CENTCOM en su cuenta oficial de X.

El comando también explicó que las operaciones se produjeron después de varios intentos recientes atribuidos al IRGC para atacar embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz y a miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Asimismo, el CENTCOM añadió que más de 50.000 militares estadounidenses permanecen desplegados en Oriente Medio y aseguró que se encuentran “vigilantes, letales y preparados para continuar ejecutando las operaciones ordenadas por el comandante en jefe”.

A pesar de las advertencias de Trump, el régimen iraní ejecutó ataques retaliativos a una base militar estadounidense en Jordania. Un alto funcionario confirmó a Fox News que todo el personal militar americano ha sido contabilizado tras los ataques de represalia iraníes y aseguró que Estados Unidos logró interceptar “la mayoría de los” misiles disparados por Teherán. La mayoría de los misiles y drones lanzados por Irán se dirigían hacia Jordania antes de ser derribados, explicó el funcionario. Además, aseguró que ninguna base militar estadounidense sufrió daños importantes durante los ataques.