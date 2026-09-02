Massachusetts: el progresista Ed Markey, de 80 años, vence a un rival 33 años más joven en las primarias demócratas al Senado

Publicado por Joaquín Núñez 1 de septiembre, 2026

Edward Ed Markey ganó las primarias demócratas al Senado en Massachusetts. El senador progresista derrotó a su retador moderado, el congresista Seth Moulton, por una diferencia de treinta puntos porcentuales. Tras el triunfo, enfrentará en noviembre al republicano John Deaton.

Markey, de 80 años, llegó al Senado en 2013, luego de pasar 37 años en la Cámara de Representantes. Ese año ganó una elección especial para reemplazar a John Kerry, quien pasó a ser secretario de Estado de Barack Obama. Desde entonces, es uno de los referentes de la agenda progresista del Partido Demócrata en el Senado, junto a Bernie Sanders y Elizabeth Warren. Ambos respaldaron su campaña de relección.

Con el 40% de los votos contabilizados, Decision Desk HQ declaró a Markey como el ganador. El senador obtuvo el 65% contra el 35% de Moulton, un miembro de la Cámara de Representantes que se presentó como una opción moderada e impulsó su campaña alrededor del “cambio generacional”. El congresista de 47 años sostuvo que el veterano senador ya no representaba adecuadamente a las nuevas generaciones y cuestionó incluso su capacidad para abordar algunos de los principales desafíos tecnológicos del país.

Markey ya había sobrevivido a un duro desafío de tipo generacional en las primarias demócratas de 2020, cuando fue desafiado por Joe Kennedy III, entonces congresista y nieto de Robert Bobby Kennedy. Markey ganó con el 55,4% de los votos frente al 44,5% de Kennedy, convirtiéndose además en el primer Kennedy en perder una elección para un cargo federal en Massachusetts. Entonces, Markey tenía 74 años y su rival 39.

En las elecciones generales de noviembre, Markey enfrentará al republicano John Deaton, un abogado que ganó las primarias republicanas sin oposición. Deaton habló con VOZ en 2025 y aseguró que Massachusetts es un estado mucho más independiente de lo que los analistas creen.

“Bueno, Massachusetts es un estado muy interesante políticamente. Existe la percepción de que, ya sabes, a veces la gente lo llama uno de los estados más azules del país, pero en realidad tiene la mayor cantidad de votantes independientes registrados en el país. Sólo hay un 8% de republicanos registrados, un 27% de demócratas registrados y un 64% de lo que se llama no inscritos”, explicó Deaton.

“Pero por eso se han ido tan a la izquierda que han ofendido a la gente de centro izquierda. Y hay una corriente subterránea. Ya sabes, no se va a poner rojo pronto. Pero hay muchos votantes descontentos", sumó.

Deaton fue el nominado republicano al Senado en 2024, cuando obtuvo el 40% frente a Elizabeth Warren.