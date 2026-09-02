“Bastante oscuro y poco transparente”: El periodista César Batiz cuestionó en Voz News la opacidad del acuerdo petrolero entre EEUU y Venezuela

Publicado por VozMedia Staff 1 de septiembre, 2026

El periodista César Batiz cuestionó este martes la falta de transparencia y las dudas sobre la legalidad del acuerdo petrolero alcanzado entre Estados Unidos y Venezuela, al señalar que el convenio todavía no ha sido sometido a los órganos legislativos correspondientes y que fue negociado con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez. Durante una entrevista con Karina Yapor, presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Batiz calificó el acuerdo como “bastante oscuro, bastante opaco, poco transparente” y puso bajo la lupa el papel que está desempeñando el empresario venezolano Alejandro Betancourt a través de su empresa NABEP.

“Todavía hay muchas dudas acerca de la legalidad de un acuerdo como éste, porque no pasó por la Asamblea Nacional de Venezuela y todavía no ha pasado por el Congreso de Estados Unidos”, explicó Batiz. El periodista cuestionó además que la operación se esté desarrollando con un gobierno interino que, según señaló, carece de legitimidad, y advirtió sobre las interrogantes que genera la participación de Betancourt, a quien describió como un personaje cuestionado, involucrado en los peores escándalos de corrupción, e investigado en Estados Unidos.

Batiz planteó dos posibles explicaciones sobre el papel del empresario venezolano. Una de las hipótesis sostiene que, debido a las investigaciones que existen en Estados Unidos en su contra, Betancourt podría encontrarse en una posición vulnerable frente a la Administración Trump, por lo que estaría buscando favorecer los proyectos petroleros estadounidenses para evitar inconvenientes con la justicia americana. Otra posibilidad, explicó, es que sea un colaborador que forma parte del mecanismo creado para canalizar las inversiones en los yacimientos venezolanos.

Aunque cuestionó la manera en que se está desarrollando el acuerdo, Batiz reconoció que la participación de capital y tecnología estadounidense resulta necesaria para recuperar la industria petrolera venezolana. “La inversión internacional, la inversión estadounidense, la tecnología estadounidense era necesaria. Ahora, lo que no era necesario era hacerlo de una forma tan opaca y menos con un régimen ilegítimo y con un personaje tan cuestionado”, afirmó.

La alternativa de una licitación internacional

Ante las dudas sobre el acuerdo, Batiz sostuvo que existía una alternativa más transparente para atraer los cerca de 100.000 millones de dólares necesarios para recuperar la producción petrolera venezolana: una licitación internacional.

El periodista recordó que grandes compañías estadounidenses como Conoco y Exxon decidieron no participar en el proyecto planteado por Trump, con la excepción de Chevron, que ya mantiene operaciones en Venezuela. Según explicó, esta decisión llevó a la Administración Trump a buscar otras alternativas, entre ellas el acuerdo con NABEP.

Sin embargo, Batiz cuestionó la capacidad de la empresa para cumplir con la inversión anunciada. “Ahora nos dicen que NABEP va a invertir 100 mil millones de dólares. ¿De dónde? ¿De dónde salen esos recursos? ¿Tenemos seguridad de dónde van a salir esos recursos y que la misma empresa tiene la posibilidad de llegar a invertir esos 100 mil millones de dólares? No lo sé. Yo tengo muchas dudas”, señaló.

También puso en duda las afirmaciones sobre el incremento de producción atribuido a NABEP y cuestionó si los datos difundidos corresponden a la realidad o forman parte de una narrativa. Para Batiz, el acuerdo debe analizarse dentro del complejo proceso político venezolano y de los esfuerzos para crear las condiciones necesarias para una eventual transición democrática.

“El secretario de Estado, Marco Rubio, ha dicho que para llegar al cambio y a la democracia se necesita incluso infraestructura para garantizar elecciones libres, legales y todo esto necesita dinero”, recordó Batiz.