“Gasolina más barata” y recuperación de la industria petrolera: experto petrolero explicó en Voz News por qué el acuerdo entre Washington y Caracas beneficiará a ambos

Publicado por Luis Francisco Orozco 31 de agosto, 2026

El experto petrolero y exdirectivo de CITGO José Pereira destacó este lunes en Voz News los potenciales beneficios del acuerdo petrolero anunciado por el presidente Donald Trump con Venezuela, especialmente para la seguridad energética y las reservas de Estados Unidos, aunque también profundizó en las críticas a la operación y la necesidad de conocer cómo se manejarán los recursos destinados al país sudamericano.

Durante una entrevista con Karina Yapor, presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Pereira sostuvo que el acuerdo adquiere una importancia estratégica en un contexto marcado por la inestabilidad en Medio Oriente y las tensiones en torno al estrecho de Ormuz. Según explicó, la incorporación de las reservas venezolanas permitiría a Estados Unidos contar con una fuente de suministro de crudo más estable a largo plazo.

Uno de los principales beneficios, de acuerdo con Pereira, estaría relacionado con las reservas petroleras estadounidenses y su impacto económico. El experto explicó que las reservas de EEUU enfrentaban una perspectiva de declive durante los próximos años, por lo que la incorporación de los recursos venezolanos supondría un cambio significativo.

“Estaban en una fase, honestamente, del punto de vista estratégico comprometida, pues al añadirle estos 65 billones de barriles, más que duplica la reserva de Estados Unidos. Y eso, evidentemente, tiene un impacto económico en la deuda, porque al contabilizar esto y entrar en la masa de barriles que la contabilidad del gobierno americano inmediatamente se expande y eso hace que la deuda decline”, afirmó Pereira.

El experto también señaló que el impacto sobre los precios de la gasolina no sería inmediato, pero que el incremento de las reservas podría beneficiar a los consumidores estadounidenses a largo plazo. “Lo de los precios que Donald Trump anuncia de la gasolina no es en el corto plazo. (...) Pero en el largo plazo, evidentemente que esto le va a garantizar en el largo aliento al pueblo americano un precio de la gasolina mucho más económico”, explicó.

Sin embargo, Pereira reconoció que existen cuestionamientos sobre la estructura del acuerdo y las partes involucradas. Señaló como uno de los principales puntos de preocupación que la operación se esté realizando con un régimen venezolano cuya legitimidad está más que cuestionada.

“Yo sé que ahorita en Venezuela hay una gran crítica por el tema de la opacidad y con quién se está firmando, pero quitando eso, quitando esa parte, ya viendo el tema de que la inversión entre, porque no es que van a venir los extraterrestres a hacer la inversión. O sea, van a ser empresas americanas invirtiendo y va a ser en Venezuela, no va a ser en otra parte. Esto va a impactar positivamente en Venezuela. Uno de los temas que ha venido sucediendo en dicho país, y lo digo aquí responsablemente, es que una vez que se vende el crudo, está yendo unas cuentas que están garantizadas aquí en el Departamento del Tesoro. El proceso de retorno del dinero a Venezuela es lo que va a marcar la diferencia de que esto se dinamice de una manera más coherente, más fluida, más transparente para que realmente le empiece a llegar el dinero a los bolsillos de los venezolanos”, dijo el experto.

Asimismo, Pereira también destacó que la inversión podría representar un impulso decisivo para recuperar la deteriorada industria petrolera venezolana, asegurando que “Este salto que está dando la administración Trump es la que va quizás realmente a dinamizar esto”, sostuvo.

Puedes disfrutar de la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.