El secretario de Energía de EEUU llega a Caracas para negociar histórico acuerdo petrolero

El avión que transportaba al secretario de Energía, Chris Wright, tras aterrizar en La Guaira Federico PARRA / AFP

Publicado por VozMedia Staff 1 de septiembre, 2026

(Con información de AFP) El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, llegó este martes a Caracas para cerrar con el gobierno de Venezuela un histórico acuerdo que cede la explotación de una quinta parte de las reservas petroleras de ese país.

Inmerso en una guerra contra Irán que provocó una fuerte alza del precio de la gasolina, el presidente Donald Trump sorprendió el viernes al anunciar un acuerdo para explotar yacimientos en Venezuela equivalentes a 65.000 millones de barriles de crudo.

Imágenes transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) mostraron la llegada de la delegación encabezada por Wright al aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas. No hubo declaraciones.

El secretario Wright, que llegó a las a las 20h30 locales (GMT 00h30), encabezará "las reuniones de mañana" miércoles en Caracas, dijo un funcionario estadounidense a periodistas bajo condición de anonimato.

Su viaje coincidirá con el anuncio por separado de Chevron de sus planes para ampliar operaciones en Venezuela, aseguró la fuente.

La encargada del régimen interino Delcy Rodríguez confirmó lo anunciado por Trump, aunque enfatizó que su país mantendrá la soberanía de los recursos de hidrocarburos, como estipula la Constitución.

Este martes, el parlamento -dominado por el oficialismo- y la Fuerza Armada de Venezuela respaldaron el acuerdo.

"Acompañamos, aprobamos y estamos de acuerdo en todos los términos del reciente acuerdo estratégico que ha tenido el país con los Estados Unidos", dijo el ministro de Defensa, el general Gustavo González López, en un breve pronunciamiento transmitido por VTV.

"Transformar una diferencia política en un acuerdo de cooperación económica es solamente una decisión de ir a la paz, no es una subordinación", agregó González López.

El subsuelo venezolano alberga las mayores reservas de oro negro del mundo (más de 300.000 millones de barriles estimados), pero su producción sigue siendo muy limitada.

Desde la operación militar estadounidense que permitió la captura del expresidente Nicolás Maduro en enero, el gobierno Trump se ha centrado en relanzar la explotación de los recursos petroleros y gasíferos venezolanos.

Este acuerdo, que suscitó críticas de opositores venezolanos pero también de algunos sectores oficialistas, no obstaculiza los planes a largo plazo de democratización de Venezuela, aseguró la fuente estadounidense a los periodistas.

"Ante todo, fortalece el interés nacional de Estados Unidos (...) para tener la capacidad de comprar petróleo a un precio asequible", explicó la fuente.

Y al mismo tiempo "conducirá a una Venezuela próspera, que luego le permitirá ser una república estable", explicó.

"No impide la transición democrática"

Esta negociación con un gobierno interino, que solo fue reconocido por Washington tras la caída de Maduro, "no impide de ninguna manera la transición democrática que debe llegar", insistió la fuente.

El plan de Washington sigue siendo primero estabilizar y relanzar la economía venezolana, muy dependiente de sus exportaciones de hidrocarburos, para que un eventual gobierno proveniente de la oposición pueda heredar luego un país en pie y con recursos, explicó.

Trump ha elogiado repetidamente a Rodríguez por su colaboración para alinearse con los objetivos geoestratégicos de Washington.

El papel de Betancourt

Poco antes del anuncio del viaje de Wright a Caracas, la Casa Blanca detalló mediante una nota explicativa el complejo acuerdo para controlar indirectamente los recursos petroleros venezolanos.

"Las autoridades interinas de Venezuela han otorgado a North American Blue Energy Partners (NABEP), una compañía petrolera privada que es el segundo mayor productor privado de petróleo del país y un operador probado, concesiones por 100 años para 17 yacimientos petrolíferos con reservas probadas de aproximadamente 65.000 millones de barriles" explica la nota.

"Sin costo alguno para el contribuyente estadounidense, NABEP ha otorgado a la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra de Estados Unidos una participación accionaria del 35% en su empresa matriz", añadió el texto.

NABEP fue fundada por un inversor venezolano, Alejandro Betancourt, que ha sido investigado durante años al menos por España y Suiza por blanqueo de capitales, aunque esas investigaciones fueron luego archivadas.

Al ser preguntado sobre porqué Washington eligió negociar con Betancourt, la fuente estadounidense contestó: "Verificamos su historial a través de nuestro sistema. No enfrenta ningún cargo en Estados Unidos por violación de ninguna de nuestras leyes".

"Esto no pasa solo aquí, sino en otras partes del mundo: a veces tienes que lidiar con las dinámicas que ya existen para poder llegar adonde quieres llegar" indicó.