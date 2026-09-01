Dan Driscoll renuncia como secretario del Ejército en medio de fuertes tensiones con Pete Hegseth

Publicado por Luis Francisco Orozco 31 de agosto, 2026

El secretario del Ejército, Dan Driscoll, presentó este lunes su renuncia al presidente Donald Trump, según confirmó la Casa Blanca, poniendo fin a su etapa en el Pentágono después de meses de tensiones con el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Driscoll se convierte así en el más reciente alto mando militar en abandonar su puesto en medio de una serie de salidas dentro de las Fuerzas Armadas. En junio, el general Christopher Donahue dejó su cargo como comandante del Ejército de Estados Unidos para Europa y África.

La salida de Driscoll se produce aproximadamente 18 meses después de que asumiera el cargo y deja al Ejército sin un secretario confirmado por el Senado. El general Christopher LaNeve se desempeña actualmente como jefe interino del Estado Mayor del Ejército, después de que Hegseth destituyera inesperadamente a su predecesor, el general Randy George, en abril.

Una fuente familiarizada con el asunto dijo a Fox News que Driscoll había expresado ante la Administración su preocupación por la transformación y el nivel de preparación del Ejército, incluida su percepción de que Hegseth, había obstaculizado esos esfuerzos. "Driscoll planteó ante la Administración sus preocupaciones en torno a la transformación y la preparación del Ejército, y sobre cómo Hegseth estaba bloqueando específicamente esos esfuerzos al despedir a los generales responsables", afirmó la fuente a la cadena conservadora, la cual señaló que las tensiones se intensificaron a medida que Hegseth destituyó tanto a George como a otros mandos del Ejército.

“[El] secretario Driscoll ha sido sumamente eficaz a la hora de impulsar la agenda del presidente Trump para hacer que Estados Unidos vuelva a ser fuerte desde el Departamento del Ejército, al proporcionar un liderazgo excepcional durante operaciones militares históricas, restablecer el énfasis en la preparación y la letalidad, ayudar en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, entre otras labores. El Ejército de Estados Unidos es más poderoso que nunca gracias a su trabajo junto al comandante en jefe y al secretario de Guerra”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, en un comunicado.