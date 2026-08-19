Los republicanos definen sus candidatos al Congreso en Florida: Trump gana varias batallas, pero sufre dos reveses

Publicado por Joaquín Núñez 18 de agosto, 2026

Los republicanos definieron a sus candidatos para varias de las contiendas más importantes por la Cámara de Representantes en Florida. El respaldo de Donald Trump volvió a tener un papel importante en varias de las primarias, aunque el presidente también sufrió algunos reveses, entre ellos las derrotas de Cory Mills y Catalina Lauf.

Los votantes de Florida acudieron este martes a las urnas para definir a sus candidatos para las elecciones a la Cámara de Representantes del próximo 3 de noviembre. Las primarias se celebraron por primera vez bajo el nuevo mapa congresional del estado, que modificó varios distritos y creó nuevas oportunidades para los republicanos.

El presidente se involucró y terminó inclinando la balanza en favor de la mayoría de sus candidatos, muchos de ellos congresistas titulares. Entre los que ganaron sus primarias sin sobresaltos estuvieron Gus Bilirakis, Anna Paulina Luna, Randy Fine, Jimmy Patronis, Laurel Lee, Greg Steube, Scott Franklin y Brian Mast.

Además, María Elvira Salazar (distrito 27), Carlos Giménez (distrito 28) y Mario Díaz-Balart (26) también se impusieron en sus respectivas primarias y avanzaron por la reelección a las elecciones generales de noviembre. Los tres son figuras destacadas del Partido Republicano en el sur de Florida y cuentan con un fuerte respaldo entre el electorado hispano.

No obstante, Florida tuvo diversas primarias abiertas y competitivas. Dentro de este grupo, los resultados más relevantes fueron las victorias de Austin Rogers en el distrito 2, Ryan Elijah en el distrito 7, Mike Beltran en el distrito 14, Jim Schwartzel en el distrito 19, Joe Strada en el distrito 11, Dan Green en el distrito 9, Sydney Gruters en el distrito 16, Casey Askar en el distrito 22 y Scott Singer en el distrito 25.

Distrito 7: derrota de Cory Mills

En el distrito 7, Ryan Elijah ganó la primaria republicana tras derrotar al titular Cory Mills, quien contaba con el respaldo de Trump. Elijah obtuvo el 46%, contra el 30% de Mills.

A lo largo de la campaña, Mills fue investigado por el Comité de Ética de la Cámara por presuntas violaciones de las normas de financiamiento de campaña, problemas relacionados con sus declaraciones financieras, posible uso indebido de recursos del Congreso y acusaciones de conducta sexual inapropiada y violencia en relaciones, las cuales negó.

En cuanto a Elijah, es un expresentador de noticias de televisión y exreportero deportivo, con una trayectoria de más de una década en Florida. Fue conductor de noticias y también trabajó como reportero de campo para la NFL, y se presenta como un outsider de la política con más de 20 años de residencia en Florida.

Distrito 19: el respaldo de Trump no fue suficiente para Catalina Lauf

Otra de las primarias con alto grado de interés era la del distrito 19, donde la primaria quedó abierta después de que Byron Donalds decidiera abandonar la Cámara para competir por la gobernación de Florida.

Su salida desencadenó una carrera en la que varios republicanos buscaron convertirse en su sucesor en uno de los distritos más conservadores del estado. Varios nombres de peso se enfrentaron por la nominación republicana, entre ellos los excongresistas Madison Cawthorn y Chris Collins, el exsenador estatal Jim Oberweis, el empresario Jim Schwartzel y Catalina Lauf, quien se quedó con el respaldo de Trump.

Finalmente, Schwartzel se impuso con el 29% de los votos, seguido por el 21% de Lauf.

Schwartzel es un empresario de medios de comunicación de Fort Myers y una figura conocida en el suroeste de Florida. Es presidente de Sun Broadcasting y propietario de la emisora conservadora 92.5 FOX News. Era uno de los pocos candidatos con raíces en el distrito.

Cawthorn intentó sin éxito volver al Congreso, luego de perder en su intento de reelección en el distrito número 11 de Carolina del Norte en 2022. Obtuvo el 8% de los votos.

Distrito 2: victoria para Austin Rogers

Una de las primarias abiertas más llamativas era la del distrito 2, donde Austin Rogers se impuso con el 35% de los votos. Rogers, exasesor del senador Rick Scott, derrotó a Evan Power, presidente del Partido Republicano de Florida, quien se quedó con el 30% de los votos.

Durante su campaña, Rogers se presentó como un candidato alineado con la agenda America First, aunque no obtuvo el respaldo de Trump, quien optó por quedarse al margen.

La contienda estaba abierta después de que el congresista republicano Neal Dunn anunciara que no buscaría la reelección. Su retiro convirtió al distrito en una de las principales primarias republicanas abiertas de Florida.

Distrito 11: ajustada victoria de Joe Strada

En el distrito, 11 Joe Strada ganó las primarias republicanas frente a Carey Baker y Tim Wilkins. Con el 98% de los votos contabilizados, Strada obtuvo el 33,5%, frente al 30% de Baker y el 25% de Wilinks.

La carrera se abrió después de la decisión del congresista Daniel Webster de no buscar la reelección. Webster llevaba años representando al distrito y su salida generó una competencia entre varios republicanos que buscaban convertirse en su sucesor.

Strada es un empresario de Florida y fundador de Strada Services, una compañía familiar de servicios de aire acondicionado, electricidad, plomería y seguridad.

Distrito 14: victoria para Mike Beltran

Otra de las primarias competitivas era en el distrito 14, donde el abogado Mike Beltran ganó la nominación. El exrepresentante estatal se impuso con el 45% ante Kevin Steele (30%) y Bea Valenti (9%).

Beltran llega a la elección general con experiencia en la Cámara de Representantes de Florida, donde se hizo conocido por sus posiciones conservadoras y su estilo confrontativo en cuestiones como inmigración, impuestos y regulación estatal.

El nuevo mapa congresional transformó al Distrito 14 en una oportunidad para los republicanos. Durante años, la zona estuvo representada por la demócrata Kathy Castor, pero el nuevo diseño favorece al GOP.

Distrito 22: victoria para Casey Askar

En el Distrito 22, Casey Askar se impuso en una primaria republicana con nueve candidatos que buscaban ocupar una banca que quedó abierta tras el rediseño electoral.

Askar es un empresario del sur de Florida y fundador de Askar Family & Commercial, una compañía vinculada al sector de la construcción y los servicios inmobiliarios. Su candidatura al Congreso fue su primer gran salto a la política electoral y obtuvo el respaldo de CPAC. Obtuvo el 30% de los votos frente al 19% de Michael Carbonara y el 18% de Belinda Keiser.

Lois Frankel, actual representante demócrata, se retiró tras el rediseño del distrito que hizo la Legislatura estatal y optó por presentarse en el distrito 23.

Distrito 16: victoria para Sydney Gruters

En el Distrito 16, Sydney Gruters ganó la primaria republicana para suceder al congresista Vern Buchanan, quien decidió retirarse después de casi dos décadas en la Cámara. Gruters, esposa del presidente del Comité Nacional Republicano, Joe Gruters, es directora ejecutiva de la New College of Florida Foundation.

Además del distrito 19, esta fue la única primaria abierta en la que Trump decidió respaldar a un candidato.

Distrito 25: victoria para Scott Singer

En el distrito 25, Scott Singer se impuso en otro reñida primara republicana en el distrito 25. Singer obtuvo el primer puesto con el 31%, seguido por George Moraitis (27%) y Dan Franzese (25%).

Singer llegó a la contienda como alcalde de Boca Raton y construyó su candidatura al Congreso alrededor de una imagen de gestor conservador, con énfasis en reducir impuestos, combatir el gasto público y defender la seguridad.

La carrera adquirió relevancia después del nuevo rediseño electoral, que transformó el distrito que representaba la demócrata Debbie Wasserman Schultz en una oportunidad mucho más favorable para el Partido Republicano.

Distrito 9: victoria para Dan Green

Para intentar derrotar al demócrata Darren Soto, los republicanos nominaron a Dan Green, empresario y exfuncionario local de Florida.

Green se impuso en una concurrida primaria republicana con el 25,4% de los votos. Por detrás quedaron Ben Butler (24,%), Thomas Chalifoux (20%) y Jorge Martínez (19%).

Para los republicanos, la contienda representa una oportunidad de convertir los cambios del mapa en un nuevo escaño, puesto que Soto es considerado uno de los demócratas más vulnerables del ciclo electoral.

Resultados demócratas

En un triunfo para el ala más moderada del Partido Demócrata el congresista Jared Moskowitz se impuso en la primaria demócrata del distrito 25 frente a Oliver Larkin, un candidato respaldado por sectores de la izquierda del partido. Debido a los cambios en el mapa electoral, Moskowitz dejará el distrito 23 para presentarse en este.

Otra de las primarias demócratas que llamaba la atención era en el distrito 20. Allí, la veterana congresista Debbie Wasserman Schultz se impuso en una singular carrera. La demócrata lleva más de dos décadas en el Congreso, pero el nuevo mapa electoral la llevó a dejar su distrito y en cambio competir en un distrito de mayoría negra. Su decisión generó críticas de dirigentes demócratas y líderes afroamericanos, entre ellos la presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried, quien dijo estar “decepcionada” con la decisión.

Wasserman Schultz obtuvo el primer puesto en la primaria con el 45% de los votos. Por detrás quedaron el exalcalde de Broward County Dale Holness (23%), el activista Elijah Manley (14%), la excongresista Sheila Cherfilus-McCormick (9%) y el músico Luther Campbell (8%).

Por último está el caso de Charlie Crist, que volvió a las urnas en Florida pero esta vez en una carrera local. El exgobernador y excongresista se postuló para la alcaldía de St. Petersburg, buscando relanzar su carrera política después de haber perdido las elecciones para gobernador de 2022 frente a DeSantis. Crist, quien fue gobernador como republicano entre 2007 y 2011 antes de convertirse en demócrata, terminó primero con el 35% de los votos, frente al 21% y del actual alcalde, Ken Welch. Ambos se medirán mano a mano el próximo 3 de noviembre.