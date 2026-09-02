Tyler Robinson responderá ante la justicia por homicidio agravado y podría ser condenado a la pena de muerte por el asesinato de Charlie Kirk

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 1 de septiembre, 2026

Tyler Robinson irá a juicio por la acusación de homicidio agravado tras el tiroteo del 10 de septiembre de 2025 que cobró la vida del activista político Charlie Kirk ante una multitud en la Universidad de Utah Valley, según dictaminó el juez Tony Graf en el Cuarto Distrito Judicial en Provo.

La decisión judicial autorizó a la fiscalía a seguir adelante con la acusación capital, lo que posiciona a Robinson, de 23 años, ante la posibilidad de ser condenado a la pena de muerte, a cadena perpetua sin libertad condicional o a una pena de entre 25 años y cadena perpetua. Tras la lectura del fallo, el acusado se declaró no culpable de los siete cargos que pesan en su contra.

El riesgo sobre la multitud y el señalamiento político

Durante la evaluación de los argumentos preliminares, el magistrado Graf concluyó que los fiscales presentaron pruebas suficientes que justifican el agravante de homicidio al demostrar que el procesado puso en peligro a terceros de forma deliberada. El fallo valoró la ubicación de los asistentes alrededor de la carpa en la que se presentaba la víctima.

"Estas circunstancias apoyan una inferencia razonable de que el acusado era consciente de que otras personas estaban posicionadas cerca del Sr. Kirk cuando disparó", sostuvo el juez Graf desde el estrado.

Por su parte, la fiscalía argumentó que el imputado disparó un fusil de alta potencia contra una concurrencia estimada en unas 3.000 personas debido a discrepancias con la postura política del activista.

Aunque los abogados defensores alegaron que el tirador efectuó un único disparo dirigido directamente a la víctima sin intención de dañar a otros, la parte acusadora rebatió el punto al señalar que disparar un arma de ese calibre hacia una multitud constituye un riesgo sustancial de muerte conocido por el agresor.

Reacción familiar y la hoja de ruta del proceso

La resolución judicial se produjo en vísperas del primer aniversario de los hechos y fue recibida por la familia de la víctima mediante una declaración pública enviada por correo electrónico.

"La decisión de hoy, que llega casi un año después de que Charlie nos fuera arrebatado, marca un paso importante en la búsqueda de justicia de nuestra familia para él", expresó la familia Kirk.

"A medida que comienza la siguiente fase del proceso judicial, nuestra familia permanece unida en nuestro amor por Charlie, nuestro compromiso con la búsqueda de justicia y nuestra oración por un proceso transparente y oportuno".

Además del cargo principal de homicidio agravado, Robinson enfrenta acusaciones por obstrucción a la justicia y descarga grave de un arma de fuego con resultado de lesiones corporales graves. El juez ordenó que el imputado responda en juicio por la totalidad de las imputaciones formuladas por la Oficina del Fiscal del Condado de Utah.