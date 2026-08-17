Estadounidenses, no se dejen engañar por el socialismo: el problema es el estatismo, no el capitalismo

17 de agosto, 2026

Los estadounidenses están cayendo en la trampa del socialismo al no darse cuenta de que resolver los problemas de un Estado grande con uno aún mayor es peligroso. Muchos culpan al capitalismo de sus problemas de asequibilidad, cuando la verdadera causa es el estatismo. El estatismo es la sustitución gradual de la sociedad civil, los mercados, el ahorro y la libertad de elección individual por el control político, el gasto público, la regulación, los impuestos y la intervención monetaria.

El Estado depredador del que hablo en mi libro El nuevo orden económico global representa la manifestación extrema del estatismo. Se trata de un sistema en el que la clase política arranca riqueza y libertad a las familias y a las empresas para mantenerse a sí misma, recompensar a sus clientes dependientes y ejercer control sobre la sociedad.

Un Estado omnímodo, impuestos elevados, la impresión constante de dinero y el amiguismo no son capitalismo de libre mercado.

El socialismo se vende bien porque los académicos y los políticos siempre juzgan las políticas socialistas por sus intenciones declaradas, no por sus desastrosos resultados. Como tal, el socialismo es la ideología perfecta para las élites. Ofrece superioridad moral y retórica compasiva, al tiempo que empobrece a aquellos a quienes dice defender, los hace más dependientes y menos libres. Para cuando la gente se da cuenta de que la promesa era una trampa, el Estado ya es demasiado grande, demasiado poderoso y recurre a la represión contra las mismas personas a las que se comprometió a proteger.

El gran Estado, el intervencionismo, la impresión de dinero y los altos impuestos han devastado la economía y han acabado con las oportunidades de prosperar de las familias de clase media y las pequeñas empresas. Más Estado, más impuestos, más impresión de dinero y más intervencionismo solo la paralizarán aún más.

Si un Estado grande, las grandes subvenciones, los impuestos elevados y el control político de la economía fueran las respuestas a los retos modernos de la asequibilidad, Francia no se encontraría en una situación de estancamiento, descontento social y problemas de deuda y déficit masivos. Además, no existe ni un solo ejemplo de una economía que haya resuelto los problemas de asequibilidad, desigualdad y coste de la vida imponiendo el control político y la financiación monetaria de la deuda pública.

El sector público no pertenece al "público"; es una estructura financiada por los contribuyentes, controlada y gestionada por políticos, que exigen constantemente más impuestos y más gasto para prestar los mismos servicios o incluso menos. No existe tal cosa como la nacionalización; se trata de politización.

A muchos jóvenes estadounidenses se les ha enseñado a creer que su frustración con la vivienda, el escaso aumento de los salarios reales, la baja rentabilidad de los ahorros y la disminución de la movilidad social ascendente demuestran que el capitalismo ha fracasado. Sin embargo, las pruebas muestran algo muy diferente. En la mayoría de las economías desarrolladas, y cada vez más en Estados Unidos desde 2008, la fuerza dominante no es el capitalismo de libre mercado, sino un modelo de gran Estado, gasto deficitario crónico, elevada deuda, impuestos al alza, devaluación monetaria, obstrucción regulatoria e intervencionismo político que protege a los privilegiados mientras penaliza a los nuevos participantes. Por eso tantos millonarios y personas adineradas apoyan el socialismo. Es la forma perfecta de eliminar un sistema basado en el mérito, acabar con la competencia y mantener los privilegios que proporciona la afiliación política, al tiempo que se exige aún más control gubernamental. El amiguismo es una consecuencia directa del estatismo y un paso hacia el socialismo.

Pocas personas son más ricas y poderosas que los tiranos socialistas y quienes les facilitan el camino. Mientras tanto, el socialismo necesita que los pobres sigan siendo pobres y permanezcan sumisos al Estado. El socialismo sustituye la desigualdad impulsada por el éxito por una dirigida políticamente. Sin embargo, en el estatismo la desigualdad es una cuestión de precio, no de disponibilidad. El socialismo conduce a la hiperinflación y a la escasez porque ignora el cálculo económico y recurre a la devaluación de la moneda para expropiar la riqueza creada por lo que queda del sector privado y mantener a los ciudadanos dependientes y sumisos, mientras los líderes políticos disfrutan de las ventajas del privilegio. Al eliminar los incentivos para ganar dinero, prosperar y salir adelante, el socialismo ofrece justo lo contrario de lo que promete. Sin embargo, para cuando la gente se da cuenta, ya no puede escapar.

Por eso los estadounidenses están cayendo en la trampa del socialismo cuando deberían culpar al estatismo, no al capitalismo. El socialismo es la ideología perfecta para las élites porque envuelve la coacción en vanidad moral. Ofrece una retórica compasiva y una postura de superioridad moral, al tiempo que hace que precisamente aquellas personas a las que dice defender sean más pobres, más dependientes y menos libres.

Los gatos prometen queso gratis a los ratones que no entienden por qué es "gratis".

La trampa funciona porque suena compasiva.

El atractivo del socialismo no es que funcione. Es que parece virtuoso. Pero no lo es. Promete seguridad, equidad, dignidad y protección frente a la inestabilidad del mercado. Pero para cuando los ciudadanos se dan cuenta de que la promesa era una trampa, el Estado ya es demasiado grande, demasiado caro, demasiado intervencionista, y demasiado poderoso como para revertirlo fácilmente.

El patrón del estatismo es evidente en todas las economías desarrolladas. El FMI prevé que el gasto público general en las economías avanzadas alcance el 40,7% del PIB en 2026, mientras que la OCDE indica que el gasto público medio en los países de la OCDE es del 49,3% para los miembros de la UE pertenecientes a la OCDE. En países como Francia, el gasto público supera el 57% del PIB. El resultado es el estancamiento, el descontento social y un aumento del coste de la vida, mientras que las llamadas "cosas gratis" resultan muy caras a largo plazo. Haber deteriorado constantemente los servicios "gratuitos" a cambio de impuestos cada vez más altos, viviendas inasequibles y menos oportunidades es un mal negocio. Estas no son las cifras de un sistema minimalista. Son las cifras de una asignación política a gran escala.

Si un Estado más grande, unos impuestos más altos y una mayor intervención fueran el camino hacia la justicia social, los jóvenes prosperarían y las economías socialistas serían líderes mundiales. En cambio, sufren precios inflados de los activos, viviendas inasequibles, depósitos que pierden valor y un acceso cada vez más difícil a la clase media. Esto no se debe a que los mercados sean demasiado libres, sino a que los gobiernos son demasiado dominantes.

China y los países nórdicos no son prueba de que el socialismo funcione, sino evidencia de que, cuando las naciones abandonan las políticas económicas controladas por el socialismo y aplican lo que muchos en Occidente llamarían "capitalismo desenfrenado", esto conduce al crecimiento y a la riqueza.

La mala noticia es que el mismo modelo fiscal de gran intervencionismo gubernamental sigue expandiéndose a pesar de sus fracasos. El FMI estima que las economías avanzadas registraron un déficit fiscal global del 4,4% del PIB en 2025 y prevé un 4,8% en 2026. La deuda pública bruta mundial ascendió al 93,9% del PIB en 2025 y se prevé que alcance el 100% en 2029, mientras que la deuda pública en muchas economías avanzadas se mantiene en niveles históricamente altos. Lejos de corregir los excesos del pasado, el sistema político sigue endeudándose a costa del futuro para preservar los privilegios del presente. Así, los políticos que se han convertido en los nuevos aristócratas culpan a los millonarios y a los ricos de la situación actual, cuando, incluso al confiscar porcentajes cada vez mayores de toda la riqueza de los ricos, la economía no hace más que empeorar. Este es el estatismo depredador al que me refiero en mi obra. Los políticos absorben cada año una mayor parte de la riqueza de una nación y luego culpan a quienes crean riqueza para fomentar la envidia, el odio y la dependencia.

La devaluación monetaria ha inflado el Estado



Este modelo se ha visto sostenido por los bancos centrales, que en repetidas ocasiones han protegido a los gobiernos y a la deuda soberana de las consecuencias del gasto excesivo y las políticas fiscales irresponsables. Los datos comparativos de los bancos centrales muestran que el balance de la Reserva Federal alcanzó un máximo de 8,97 billones de dólares en abril de 2022, el del Eurosistema, en 8,84 billones de euros en junio de 2022, y el del Banco de Japón, en 764,8 billones de yenes en agosto de 2024, lo que equivale, en sus máximos, al 34,5%, al 64,2% y al 125,8% del PIB, respectivamente. Incluso en 2026, esos balances siguen siendo extraordinariamente elevados en relación con la producción nacional.

Eso no es tecnocracia neutral. Se trata de un mecanismo que penaliza el ahorro, subvenciona la deuda, debilita la formación de precios, infla los activos financieros al enmascarar el riesgo de la deuda soberana y genera silenciosamente una transferencia de riqueza de los ahorradores, los trabajadores y los salarios a los gobiernos excesivamente endeudados. Cuando el Estado gasta en exceso y el banco central disfraza las consecuencias, se dice a los ciudadanos que se les está protegiendo. Sin embargo, se les está empobreciendo mediante la dilución monetaria y la inflación de activos.

La creación artificial de dinero nunca es neutral. Beneficia de manera desproporcionada a los gobiernos y a los propietarios de activos que pueden protegerse de la inflación monetaria. Al mismo tiempo, siempre perjudica a los salarios reales, a los ahorros en depósitos y a quienes carecen de activos. Los políticos intentan hacerte creer que pueden neutralizar ese efecto mediante los impuestos, las transferencias públicas y la expropiación. Sin embargo, no es más que un truco para hacer que los trabajadores y las personas con bajos ingresos dependan aún más de un Estado que nunca cumple la promesa del dinero fácil, porque el empobrecimiento no cambia de rumbo; se acelera.

Un Estado grande te empobrece y un Estado aún más grande te empobrece aún más.

El socialismo da poder a las élites, no a los ciudadanos.

El socialismo se presenta a menudo como una rebelión contra los privilegios, pero en la práctica es una de las herramientas más eficaces jamás diseñadas para afianzarlos. Cuanto más grande es el Estado, más valioso se vuelve el acceso a la política. Cuanto más intervencionista es el sistema, más fácil resulta para las grandes empresas establecidas, las burocracias y los intereses vinculados dictar la regulación, acaparar las subvenciones, suprimir la competencia y decidir quién recibe favores.

Por eso el socialismo resulta tan atractivo para las élites. Les permite hablar en el lenguaje de la compasión y la humanidad mientras construyen estructuras de dependencia. Les proporciona una justificación moral para un mayor gasto, impuestos más altos, más control y más burocracia, incluso cuando esas políticas reducen la productividad, castigan el trabajo y la inversión, y atrapan a millones de personas en el estancamiento. La élite no sufre bajo el socialismo porque puede guardar su riqueza al margen del sistema, mientras que quienes votan a favor de más Estado a menudo se preguntan por qué cada vez están peor.

La respuesta a un Estado ineficiente y endeudado no es un Estado aún mayor. Más Estado, más impuestos y más intervencionismo no resolverán lo que el gran Estado, el aumento de los impuestos y la planificación intervencionista ya han dañado. Solo paralizarán aún más la economía al reducir los incentivos para trabajar, ahorrar, invertir, construir e innovar.

La crisis de la vivienda es un buen ejemplo. La OCDE señala que las decisiones de política pública, como las restricciones al uso del suelo, las barreras de zonificación y los cuellos de botella en la oferta, son los principales factores que provocan los problemas de asequibilidad. Sin embargo, la respuesta política socialista no consiste en eliminar las barreras y ampliar la oferta, sino en añadir más subvenciones, más controles y más niveles de intervención que protejan a los actores ya establecidos y agraven las distorsiones.

Los jóvenes estadounidenses no están viviendo el fracaso del capitalismo. Están viviendo el fracaso acumulado del estatismo, el gran Estado, los déficits eternos, la dependencia de la deuda, el intervencionismo monetario, las cargas regulatorias y los sistemas fiscales que penalizan el trabajo y el capital. Para cuando la retórica de la compasión dé paso a la realidad de la miseria, el sistema socialista ya estará construido para castigar a los mismos ciudadanos a los que afirmaba que protegería.

La prosperidad y la igualdad de oportunidades requieren lo contrario al socialismo. Se necesitan gobiernos más pequeños y eficientes, control presupuestario, un sistema monetario abierto y libre, menores barreras a la innovación y a la creación de empresas o a la oferta de vivienda, y un sistema fiscal que apoye el esfuerzo, el ahorro y el espíritu emprendedor, y no la dependencia, el gasto y el endeudamiento. Los socialistas saben que no pueden vender el socialismo por sí solo. Nadie votaría por ellos. Todos los ejemplos de economías socialistas de planificación centralizada han fracasado estrepitosamente. Necesitan venderlo utilizando ejemplos falsos —los países nórdicos— y disfrazándolo de una "mejora" compasiva del sistema actual, en la que no perderás el crecimiento ni el acceso a los bienes y servicios que tienes hoy, solo tienes que dar aún más poder a los políticos. La mentira de que no se pierde nada y de que solo se gana si se transfiere más poder a los políticos socialistas va siempre seguida de estancamiento, dependencia, pobreza y represión.

Los socialistas siempre dicen: "El verdadero socialismo nunca se ha aplicado", lo cual es obviamente una mentira. El socialismo no es una gran idea mal aplicada o a medias. Es una idea espantosa ejecutada a la perfección. La trampa se tiende cuando los socialistas finalmente convencen a la población de que adopte el socialismo. Se hacen con el control de las instituciones, crean una sociedad dependiente y sumisa y destruyen la democracia desde dentro, mientras enarbolan la bandera del "socialismo democrático" —lo cual es un oxímoron, ya que el socialismo es siempre tiranía y control, no prosperidad. Sin embargo, para entonces, ya no hay forma de salir de ello.

Culpar al capitalismo de los desastres provocados por el intervencionismo político no es un error; es una estrategia para vender la trampa socialista.

Sobre Daniel Lacalle

Daniel Lacalle (Madrid, 1967). Doctor en Economía y gestor de fondos. Autor de los éxitos de ventas "La vida en los mercados financieros" y "El mundo de la energía es plano", así como de "Escapar de la trampa del banco central". Daniel Lacalle (Madrid, 1967). Doctor en Economía y gestor de fondos. Colaborador habitual de CNBC, Bloomberg, CNN, Hedgeye, Epoch Times, Mises Institute, BBN Times, Wall Street Journal, El Español, A3 Media y 13TV. Posee la certificación CIIA (Analista Certificado en Inversiones Internacionales) y másteres en Investigación Económica y en el IESE.

© www.dlacalle.com

Reproducido con autorización del autor.