El exasesor de la Casa Blanca Dan Koh, único candidato con el respaldo de Harris y Biden, gana la primaria demócrata a la Cámara Baja por Massachusetts

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 1 de septiembre, 2026

Dos ‘endorses’, dos victorias. Así va la participación del expresidente Joe Biden en las primarias legislativas de este ciclo después de que su exasesor, Dan Koh, se impusiera el martes en la contienda demócrata por el Sexto Distrito Congresional de Massachusetts, semanas después de que Nikki Gronli hiciera lo propio en Dakota del Sur. Ambos fueron los únicos aspirantes a la Cámara Baja que recibieron el visto bueno del expresidente en toda la temporada.

Además de Biden, Koh también sumó el apoyo de la exvicepresidenta Kamala Harris, algo que ningún otro candidato demócrata al Congreso logró este año. En un ciclo donde buena parte del partido prefirió despegarse de la gestión anterior tras la derrota de 2024, Koh hizo exactamente lo opuesto y convirtió esa cercanía en el eje de su campaña.

Quedó claro en mayo, cuando su equipo publicó el audio de una llamada de Biden. "Vas a ser un congresista de primera", le dijo el expresidente. "Todo aquello por lo que tú y yo luchamos, todo lo que hicimos para ayudar a la gente común, está en riesgo ahora bajo esta administración, así que tenemos que lograr que te elijan".

Para quedarse con la nominación, Koh tuvo un camino difícil, imponiéndose en una contienda concurrida y costosa. Entre sus rivales figuraban Tram Nguyen, legisladora progresista que llegó al país como refugiada tras huir de Vietnam siendo niña, y John Beccia, un empresario que se presentó como candidato outsider y costeó gran parte de su campaña con dinero propio. El escaño había quedado libre luego de que el representante Seth Moulton decidiera no buscar la reelección para desafiar al senador Ed Markey, desafío que también perdió esta misma noche por amplio margen.

El propio pasado de Koh como exasesor le trajo tantos beneficios como críticas. Sus contrincantes lo señalaron como una figura del establishment, pero esos mismos contactos le dieron una ventaja financiera clara. En total, gastó $2,4 millones en publicidad, según AdImpact, frente a los $158.000 de Nguyen. Beccia, pese a no tener grandes respaldos, gastó $3,2 millones de su propio bolsillo. Marty Walsh, exalcalde de Boston y exsecretario de Trabajo con Biden, también respaldó a Koh, para quien trabajó como jefe de gabinete antes de sumarse a la Casa Blanca.

Con la nominación resuelta, Koh se perfila como amplio favorito para noviembre frente al republicano Micah Jones, un veterano del Ejército sin rivales en su propia primaria, en un distrito históricamente inclinado hacia los demócratas. Si gana en la elección general, será la primera persona asiático-estadounidense en representar a Massachusetts en el Congreso.