El DOJ demanda a un distrito escolar de Kansas por facilitar “transiciones de género secretas” a espaldas de los padres

Publicado por Joaquín Núñez 1 de septiembre, 2026

El Departamento de Justicia (DOJ) demandó al Kansas City, Kansas Public Schools (KCKPS), el quinto distrito escolar más grande del estado, por presuntamente facilitar transiciones de género "secretas" y sin el conocimiento o consentimiento de sus padres. El DOJ calificó el caso como la primera demanda de este tipo presentada por el Gobierno federal.

Según la demanda, presentada por el DOJ en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Kansas, el KCKPS tiene una guía interna para estudiantes transgénero que instruye al personal a desarrollar y aplicar planes de “transición” para menores sin informar a sus padres ni obtener su consentimiento.

En este contexto, la agencia que lidera el fiscal general Todd Blanche considera que estas prácticas violan dos leyes federales que protegen los derechos de los padres: la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) y la Enmienda de Protección de los Derechos de los Estudiantes (PPRA).

Con la demanda, el DOJ pretende que el tribunal le ordene al distrito detener la aplicación de su guía sobre transiciones de género, además de conceder otras medidas solicitadas en el texto.

“Los derechos de los padres son fundamentales en el funcionamiento de las escuelas públicas de Estados Unidos, y las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas, no conocen a los niños mejor que sus propios padres”, "expresó la fiscal general adjunta, Harmeet Dhillon, de la División de Derechos Civiles del DOJ.

“El Departamento no tolerará que los distritos escolares se tomen libertades con la ley federal al servicio de una ideología de género radical”, añadió.

Por su parte, la secretaria de Educación, Linda McMahon, señaló lo siguiente: "Durante décadas, las escuelas operaron con poca rendición de cuentas, ya que no se aplicaban las leyes federales sobre los derechos de los padres, como la FERPA y la PPRA, lo que permitió que algunos distritos excluyeran a los padres de asuntos profundamente personales relacionados con sus propios hijos. Esa era ha terminado. La Administración Trump está haciendo cumplir estas leyes a una escala sin precedentes y dejando en claro que las escuelas no pueden ocultar información confidencial a los padres y esperar operar con impunidad".