Escándalo ético sacude al congreso: la Cámara censura al republicano Chuck Edwards tras acusaciones de conducta inapropiada con empleadas

Publicado por Luis Francisco Orozco 1 de septiembre, 2026

Los legisladores de la Cámara de Representantes de ambos partidos votaron este martes para censurar al representante republicano de Carolina del Norte, Chuck Edwards, tras las acusaciones de que incurrió en conductas inapropiadas hacia empleadas de su equipo. La resolución fue aprobada por una abrumadora votación de 413-2, después de que el Comité de Ética de la Cámara publicara en agosto un informe en el que aseguró que el comportamiento de Edwards incluyó obsequiar regalos costosos a las empleadas, llevarlas de viaje en numerosas ocasiones y hacer comentarios públicos sobre su apariencia. El panel concluyó que sus acciones violaron “el espíritu” de las normas de la Cámara que prohíben el acoso sexual y las insinuaciones no deseadas, y recomendó que la Cámara lo censurara formalmente.

Al hablar este martes en el pleno de la Cámara, Edwards se disculpó con las empleadas, aunque sostuvo que su conducta no justificaba el castigo impuesto por sus colegas. “El arrepentimiento no es una admisión de acoso sexual. Puedo reconocer un mal juicio, lamentar la incomodidad que algunas de mis acciones pudieron haber causado y disculparme con quienes resultaron afectados por este episodio, al tiempo que sigo cuestionando una conclusión que las pruebas simplemente no respaldan”, dijo Edwards.

La censura, que contó con el respaldo de los 13 colegas de Edwards de Carolina del Norte, constituye una reprimenda formal que no le quita sus asignaciones en comités ni lo obliga a abandonar su cargo. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, llamó a Edwards al centro del pleno mientras leía en voz alta la resolución en su contra. Edwards se convierte así en el legislador número 29 en ser censurado en la historia de la Cámara.

En medio de la creciente presión dentro de su propio partido, Edwards anunció el mes pasado que abandonaría su candidatura a la reelección. La representante estatal republicana Jennifer Balkcom, del condado de Henderson, ahora se postula en lugar de Edwards para competir contra el demócrata Jamie Ager.

El caso ha reavivado el debate sobre cómo el Congreso aborda las acusaciones de conducta sexual inapropiada, acoso y otros comportamientos indebidos, especialmente mientras varios legisladores han enfrentado investigaciones éticas o procedimientos disciplinarios durante el actual Congreso, con varios casos, como el del republicano Tony Gonzales o el demócrata Eric Swalwell, culminando en sus respectivas renuncias.