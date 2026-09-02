Turbulencia en el Pentágono: Trump busca ascender a Hung Cao a secretario de la Marina tras la salida de otro alto funcionario

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 1 de septiembre, 2026

Mientras el Pentágono enfrenta una crisis de liderazgo interno, con múltiples salidas en posiciones clave, el presidente Donald Trump anunció el martes que nominará a Hung Cao como secretario permanente de la Marina, un cargo que el funcionario viene ejerciendo de manera interina desde abril, cuando su antecesor, John Phelan, dejó el puesto de forma abrupta. La nominación deberá pasar ahora por la aprobación del Senado.

"El Senado necesita confirmar a este guerrero lo antes posible, para que pueda continuar con el fantástico trabajo que ha estado haciendo durante los últimos cuatro meses", escribió Trump en Truth Social.

Cao, capitán retirado de la Marina y exoficial de operaciones especiales, se haría con el cargo de forma permanente justo cuando Estados Unidos cumple seis meses de guerra con Irán, en un conflicto que ha desgastado la economía del país y del mundo, generando un dolor de cabeza político a la Administración. Su nominación también llega en medio de un liderazgo cada vez más cuestionado del secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien ha tenido que lidiar con salidas de peso dentro de las fuerzas armadas y el propio Pentágono.

Phelan había dejado su puesto en parte por las tensiones que generó con sus superiores, incluido Hegseth, un costoso nuevo buque de guerra que impulsó desde su gestión, según reportó Politico. Esa turbulencia interna volvió a agudizarse apenas el lunes, con la renuncia del secretario del Ejército, Dan Driscoll, luego de meses de choques con Hegseth por los despidos de oficiales de alto rango y por las prioridades que debía seguir la fuerza.

Cao , aunque militar de carrera, no es ajeno a la arena política. Antes de asumir en la Marina, intentó sin éxito llegar al Congreso por Virginia, su estado natal, postulándose como republicano para un escaño en la Cámara de Representantes en 2022 y para el Senado dos años después, cayendo derrotado en ambas ocasiones.

En los últimos meses también ha estado bajo la mira por, según los denunciantes, las condiciones a bordo del USS Abraham Lincoln, que completó un despliegue récord en Medio Oriente como parte del apoyo estadounidense a la guerra contra Irán. En agosto, Cao se reunió junto a otros funcionarios con familiares de la tripulación para escuchar de primera mano sus reclamos sobre el deterioro de las condiciones a bordo y el bienestar de los marineros.