Dos demócratas ayudan a Mike Johnson a superar una rebelión republicana en la Cámara

Publicado por Joaquín Núñez 1 de septiembre, 2026

La Cámara de Representantes avanzó este martes con la agenda legislativa de los republicanos después de que el presidente de la Cámara, Mike Johnson, lograra superar una rebelión dentro de su propio partido con la ayuda de dos demócratas moderados: Jared Golden de Maine y Marie Gluesenkamp Perez de Washington.

El mismo día en que la Cámara aprobó la Resolución Continua (CR) para evitar el cierre del Gobierno, también aprobaron una resolución de procedimiento que establece las condiciones bajo las cuales la Cámara debatirá y votará cuatro iniciativas. En términos simples, este voto abrió la puerta para que esos cuatro proyectos puedan ser debatidos y sometidos a votación en el pleno de la Cámara. Sin esta aprobación, las iniciativas no podían avanzar bajo las condiciones establecidas por el liderazgo republicano de Johnson.

En concreto, los proyectos abarcan los siguientes tópicos: facilitar los permisos de proyectos de minería y procesamiento de minerales (H.R. 1501), extender determinadas regulaciones destinadas a proteger a la ballena franca del Atlántico Norte y dar mayor margen a los pescadores de langosta (H.R. 9436), una resolución que condena el socialismo en todas sus formas (H. Res. 1490) y otra que condiciona ciertos fondos federales para universidades a que no participen en determinados boicots comerciales contra Israel (H.R. 4795).

La votación finalizó con 210 votos a favor y 208 en contra. Como cinco republicanos votaron en contra, Golden y Gluesenkamp Perez terminaron salvando la resolución de procedimiento del liderazgo republicano. Con la resolución aprobada, la Cámara dejó habilitado el camino para debatir y votar las cuatro iniciativas republicanas en el pleno.

"Si la votación de procedimiento hubiera fracasado, Johnson, se habría enfrentado a una presión inmediata para acortar la sesión y enviar a los miembros a casa antes de la convención republicana de mitad de mandato de la próxima semana en Dallas", explicó el medio Politico.

Los congresistas Chip Roy, Andy Harris, Ralph Norman, Clay Higgins y Pete Sessions fueron los únicos republicanos que se opusieron a la resolución. El grupo expresó su rechazo al manejo del liderazgo republicano para evitar el cierre del Gobierno.

"Aprobamos la resolución para continuar con los trabajos esta semana. Los republicanos estamos aquí para trabajar. Nos queda mucho por hacer. Seguiremos demostrando cada día al pueblo estadounidense que sus prioridades son nuestras prioridades", expresó Johnson después de la votación.

En cuanto a Golden y Gluesenkamp Perez, pertenecen al ala más moderada del Partido Demócrata en la Cámara y forman parte de la Blue Dog Coalition, un grupo de legisladores demócratas más centristas. No obstante, su voto sorprendió incluso entre el liderazgo demócrata.

Hakeem Jeffries, líder de la minoría en la Cámara, declaró a los periodistas que no había recibido ningún aviso previo de los dos congresistas. Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara, mostró su asombro con el resultado de la votación: "Yo, como presidenta de la Cámara, jamás... ni siquiera consideramos que alguien pudiera hacer eso. Nunca tuvimos ese problema, así que me decepciona que lo hayan hecho”.