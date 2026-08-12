“Los progresistas estadounidenses no saben que ellos serán los primeros en caer cuando políticos como Mamdani o El-Sayed ejecuten sus ideas”

Publicado por Luis Francisco Orozco 11 de agosto, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó a la abogada Adela Cojab Moadeb sobre el avance que ha mostrado el islamismo en Estados Unidos y la forma en que esto representa un peligro considerando su incompatibilidad con los valores occidentales

“En Estados Unidos se garantiza la libertad de religión al 100%, pero todos los inmigrantes hasta este punto han entendido que vienen a este país por estas libertades y para proteger estas libertades. Esto es lo que quieren hacer los inmigrantes, pero las comunidades musulmanas no quieren asimilarse a Estados Unidos, no valoran sus valores, quieren mantener todas sus mismas tradiciones e imponerlas sobre Estados Unidos. […] Lo que pasa con Mamdani y El-Sayed es que te dan las ideas progresistas cuando realmente sus ideas no son compatibles con esas mismas ideas progresistas", dijo Cojab Moaded.

Puedes disfrutar de la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.