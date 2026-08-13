“Menos burocracia”: el Tesoro elimina el requisito que obligaba a empresas a informar quiénes son sus dueños

Publicado por Joaquín Núñez 12 de agosto, 2026

La Administración Trump eliminó de forma definitiva un requisito federal que exigía a millones de empresas estadounidenses informar al Gobierno federal quiénes son los dueños o quiénes controlan la empresa. La regulación había sido impuesta por la Administración Biden. La desregulación fue anunciada el miércoles por el Departamento del Tesoro.

Hasta ahora, las compañías debían entregar información a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), una agencia del Tesoro encargada de combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros.

El requisito entró en vigor en 2024 y estaba dentro de la Ley de Transparencia Corporativa de 2021, que se aprobó como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional del mismo año.

El Departamento del Tesoro anunció también que eliminaría la base de datos existente sobre los datos presentados hasta el momento.

Scott Bessent, secretario del Tesoro, celebró la medida a través de un comunicado: “La medida de hoy es una victoria para el sentido común y las pequeñas empresas estadounidenses”.

“El presidente Trump prometió reducir la burocracia, y esta norma definitiva cumple con esa promesa. El Tesoro está eliminando un requisito de reporte oneroso para millones de empresarios que cumplen con la ley, sin comprometer nuestra seguridad nacional”, añadió.

El cambio no significa que las empresas estadounidenses puedan operar sin registrarse o que desaparezcan todas sus obligaciones legales. Las compañías continúan teniendo que cumplir con las normas fiscales, laborales y empresariales que correspondan, incluidas las exigencias de los estados. No obstante, desaparece el requisito federal específico de informar a FinCEN quiénes son los propietarios de la empresa.

Del otro lado del pasillo, los demócratas criticaron duramente la decisión del Tesoro. La senadora Elizabeth Warren, miembro de mayor rango del Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado, se expresó al respecto en su cuenta de X: "Esto es un regalo para los cárteles, los delincuentes y los adversarios de Estados Unidos que se aprovechan de las empresas fantasma para mover millones a través de nuestro sistema financiero".

"El secretario Bessent debería comparecer ante el Congreso para explicar su decisión de poner en riesgo nuestra seguridad nacional", añadió.