Carolina del Sur: Darline Graham y Ralph Norman avanzan a una segunda vuelta para definir al candidato republicano al Senado

Publicado por Joaquín Núñez 11 de agosto, 2026

Darline Graham Nordone y Ralph Norman avanzaron a una segunda vuelta para definir al nominado republicano al Senado en Carolina del Sur. La senadora interina y el congresista se medirán mano a mano el 25 de agosto. El ganador enfrentará en noviembre a la demócrata Annie Andrews, una pediatra sin experiencia en cargos electos.

Las primarias en Carolina del Sur ocurrieron el pasado 10 de junio, cuando Lindsey Graham obtuvo fácilmente la nominación republicana. Sin embargo, debido a su inesperado fallecimiento, se fijaron unas primarias especiales para el martes 11 de agosto.

Con el 90% de los votos contabilizados, Graham Nordone obtuvo el 33%, seguida por el 23% de Norman.

Por detrás quedaron el congresista Russell Fry (20%), el exgobernador Mark Sanford (15%) y el empresario Mark Lynch (6%), quien fue el principal rival del senador Graham en las primarias de junio.

Graham Nordone cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump, como así también del senador Tim Scott de Carolina del Sur. Fue designada en julio por el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, para completar el resto del mandato de su hermano en el Senado, convirtiéndose en la primera mujer en representar al estado en la Cámara Alta.

En cuanto a Norman, representa al quinto de Carolina del Sur en la Cámara de Representantes desde 2017 y se ha consolidado como una de las figuras más conservadoras de la delegación republicana del estado. Incluso se posicionó como el candidato más conservador de las primarias. Norman obtuvo el respaldo de los senadores senador Rick Scott (R-FL) y Mike Lee (R-UT), como así también de la congresista Nancy Mace.

"Este es el momento de unirnos, amigos. Tenemos que unirnos todos, porque hay unos demócratas socialistas a los que tenemos que derrotar", expresó Norman luego de que se conocieran los resultados.

"El Partido Demócrata ya no es el partido de los sesenta, los setenta ni siquiera de los ochenta. Este es un partido que está decidido a tomar el control de este país. Este es un partido que está decidido a que el gobierno se haga cargo de todo. Y, amigos, es hora de que todos nos unamos", añadió.

El ganador de la segunda vuelta se perfilará como el claro favorito a imponerse en la elección general. Carolina del Sur no elige a un senador demócrata desde 1998, cuando Fritz Hollings derrotó a Bob Inglis.

La reacción de Trump a los resultados en Carolina del Sur

Desde Ohio, el presidente reaccionó a los resultados en un breve diálogo con periodistas: "Acaba de llamarme para agradecerme el respaldo, y es genial que le esté yendo tan bien. Es una mujer muy buena y tiene buenos genes, porque es pariente de Lindsey. Así que ya veremos. (...) Definitivamente está en la segunda vuelta. Y eso es bueno.