¿Habrá un nuevo juicio penal? El gobierno busca alternativas para procesar a David Hearn por el caso del Reflecting Pool

El estanque reflectante del Monumento a Lincoln, vacío y cercado, y sus senderos circundantes se ven en el National Mall de Washington DC, el 30 de julio de 2026.Kent Nishimura / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 11 de agosto, 2026

La Casa Blanca ha iniciado consultas formales con el Departamento de Justicia (DOJ) para evaluar la viabilidad de presentar un nuevo caso penal en contra de David Hearn, el exatleta olímpico previamente acusado de vandalizar el Reflecting Pool del Monumento a Lincoln.

Esta aproximación ocurre semanas después de que la Fiscalía Federal decidiera retirar los cargos iniciales, abriendo un debate interno sobre la preservación del patrimonio público y los límites de la persecución penal en el distrito capitalino.

Según reveló un reporte original del Wall Street Journal, corroborado posteriormente por diversas fuentes gubernamentales, las deliberaciones de carácter exploratorio se centraron en la posibilidad de reconfigurar la acusación bajo la modalidad de delitos menores.

Dicha estrategia evitaría la necesidad de recurrir a la convocatoria de un gran jurado, facilitando una nueva vía de procesamiento.

Desacuerdo institucional y cajas de evidencia

La controversia se originó cuando la fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, desestimó la acusación por destrucción de propiedad gubernamental agravada contra Hearn.

La fiscalía argumentó que peritajes recientes demostraron que los daños en los selladores de la piscina —una obra de renovación impulsada por la administración— obedecieron a una "instalación defectuosa" por parte de un contratista y no a un acto de sabotaje.

La decisión provocó el descontento del presidente Trump, quien fijó su postura a través de Truth Social: “puede haber habido alguna dificultad con el contratista, ¡pero el daño principal fue causado por VÁNDALOS!”. El presidente añadió su total disconformidad con los criterios aplicados por la oficina de la fiscal de Distrito.

“Discrepo 100% con Jeanine Pirro, la fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, sobre el Reflecting Pool”, enfatizó el presidente.

Tras un fin de semana de escrutinio público, Pirro compareció en la sede del Ejecutivo portando cajas con las evidencias recabadas por el Departamento del Interior que exculpaban a Hearn y a otros tres procesados, a quienes también se les retiraron cargos por faltas menores.

El limbo judicial de la causa

Aunque un juez del Tribunal Superior de DC formalizó el archivo del expediente, la judicatura postergó la resolución sobre si el desestimiento se consolida con o sin perjuicio legal, aspecto técnico que determinará si el caso de felonía puede ser reabierto en el mediano plazo. Las defensas legales ya coordinan la entrega de nuevos informes previstos para el cierre de la temporada estival.

Por su parte, la representación legal del exolímpico criticó la insistencia del ala política de la administración por prolongar el litigio. Michael Bromwich, abogado defensor de Hearn, cuestionó en un comunicado remitido a CBS News los recursos institucionales invertidos en la causa.

“El caso fue desestimado porque no había pruebas que respaldaran la acusación contra el Sr. Hearn”, aseveró el litigante. “Eso no cambiará si más personas dedican más tiempo a buscar una manera de salvarlo. En algún momento, el DOJ simplemente debería asumir sus pérdidas y perseguir la actividad criminal real en lugar de continuar acosando al Sr. Hearn”.

La Casa Blanca, de momento, no ha emitido dictámenes definitivos sobre los cursos de acción subsiguientes.