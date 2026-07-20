ANÁLISIS
Bill Maher arremete contra el ala socialista del Partido Demócrata y abre la puerta a votar por Vance en 2028
El conductor de Real Time fue especialmente duro con lo que considera un giro extremo en sectores del partido. Cuando los demócratas están "vitoreando la intifada... ahí me salgo", señaló, refiriéndose al término que utilizan grupos palestinos en su oposición a Israel.
El comediante Bill Maher no se guardó nada este domingo al criticar duramente al Partido Demócrata y, en particular, a su ala más socialista. Durante una entrevista con el programa This Week de ABC News, Maher afirmó que el partido está siendo "tomado" por posiciones cada vez más radicales y dejó abierta la posibilidad de votar por el vicepresidente JD Vance si este se postula a la presidencia en 2028.
"Cada día escucho sobre un nuevo tipo muy radical. Me sentí muy bien hace como diez años cuando perdí fans, porque no estaba dispuesto a seguir con algunas de estas locuras de la izquierda también", dijo Maher. "No cambié realmente mi forma de pensar sobre la derecha, pero no puedo quedarme callado y fingir que no veo lo que está pasando. La gente parece querer que elijamos equipo y ya, pero hay cosas que son simplemente locas".
De "locura" a "comunismo": Maher critica el giro socialista de los demócratas
El conductor de Real Time fue especialmente duro con lo que considera un giro extremo en sectores del partido. Cuando los demócratas están "vitoreando la intifada... ahí me salgo", señaló, refiriéndose al término que utilizan grupos palestinos en su oposición a Israel.
Maher describió el partido como "cobarde" y cuestionó el apoyo a figuras y plataformas del Democratic Socialists of America (DSA). "He leido las citas de su plataforma, de su propia boca. No me digan que no estoy viendo lo que estoy viendo. El DSA habla de 'tomar el control de industrias clave'... eso es comunismo. Hay una definición para eso", afirmó.
El presentador también criticó consignas como "abolir la policía", a las que calificó de "nivel de locura". Ante la pregunta directa de su se imaginaba votando por Vance, respondió: "Sí, si este es el lado demócrata, sí".
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Andrés Ignacio Henríquez
Maher lamenta que demócratas como Harris y AOC eviten su programa
El presentador también lamentó que varios demócratas de alto perfil, como Zohran Mamdani, Kamala Harris y Alexandria Ocasio-Cortez, se nieguen a aparecer en su programa, mientras que los republicanos sí aceptan el debate.