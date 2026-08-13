La caída de un helicóptero de Fort Hood moviliza a los equipos de emergencia tras confirmarse dos fallecidos

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 12 de agosto, 2026

Una jornada de luto sacude a la comunidad militar de Texas. Un helicóptero de ataque AH-64 Apache perteneciente al Ejército de los Estados Unidos, estacionado en la base de Fort Hood, se estrelló la tarde de este miércoles en las inmediaciones de la localidad de Salado, provocando la muerte de las dos personas que se encontraban a bordo del aparato.

El portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Bell, Bill Coleman, informó que el siniestro ocurrió en un terreno abierto, lo que evitó que la aeronave impactara contra zonas residenciales o estructuras civiles.

Los servicios de emergencia locales acudieron rápidamente al lugar, donde los dos tripulantes fueron declarados muertos en la escena aproximadamente a las 2:30 pm, hora local.

Respecto a la magnitud de la colisión en el terreno, el portavoz Coleman detalló la severidad del siniestro al señalar que "se podía notar que este fue un choque violento".

Las autoridades locales confirmaron además que el impacto inicial de la aeronave de combate provocó un incendio forestal en el área circundante, cuyas llamas continuaban propagándose sin control pasadas las 3:30 pm

Prioridad en la zona del siniestro

La comandancia militar reaccionó de inmediato ante la pérdida de sus efectivos. El general de brigada Ethan Diven, comandante general interino de la base, ratificó a través de un comunicado oficial que el helicóptero Apache estaba asignado a las unidades de Fort Hood, instalación ubicada en las cercanías de Killeen, a unas 70 millas al norte de Austin.

"Nuestra prioridad inmediata es asegurar el lugar y apoyar los esfuerzos de respuesta inicial", declaró el alto mando militar, limitando el flujo de información técnica mientras se estabiliza el perímetro de seguridad. "Nuestros pensamientos están con la tripulación y sus familias mientras esperamos más información", añadió Diven.

Hasta el momento, los cuerpos de investigación del Ejército no han proporcionado detalles específicos sobre las causas potenciales del siniestro ni han revelado las identidades de las víctimas mortales. La zona permanece bajo estricto resguardo federal para facilitar las labores de los peritos en aviación militar.