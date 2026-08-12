Las primarias de Wisconsin y Minnesota se saldaron con un empate virtual entre socialistas y moderados

Publicado por Israel Duro 12 de agosto, 2026

La batalla entre el ala más radical del Partido Demócrata y su facción moderada terminó en un empate técnico. Los candidatos socialistas siguen ganando terreno en sus candidaturas al Congreso —como en Minnesota—, aunque sufrieron importantes reveses en contiendas clave, como la carrera por la gobernación de Wisconsin.

Con las elecciones de mitad de mandato de noviembre a la vuelta de la esquina, este enfrentamiento interno —que se está desarrollando en todo el país— definirá el rumbo de un partido que busca la mejor manera de plantar cara a Donald Trump y arrebatar el control del Congreso a los republicanos.

En Minnesota, la candidata demócrata de izquierdas al escaño en el Senado Peggy Flanagan derrotó a su rival moderada, Angie Craig, para sustituir a la senadora Tina Smith, que se jubila, con un 59 % de los votos.

Flanagan contaba con el respaldo de Smith y de destacados senadores de izquierdas, entre ellos Bernie Sanders y Elizabeth Warren, mientras que Craig recibía el apoyo de demócratas que argumentaban que su historial de victorias en elecciones reñidas la convertía en la opción más segura para las elecciones generales.

"Me siento verdaderamente honrada y conmovida por ser la candidata demócrata de Minnesota al Senado de los Estados Unidos. Gracias, Minnesota– por todo", señaló Flanagan según recoge AFP tras su victoria por un 59 % frente a un 39 %. La aplicación de la ley de inmigración se ha convertido en un tema especialmente candente en Minnesota después de que el estado se convirtiera en un punto focal de la campaña de mano dura de Trump.

Flanagan había atacado a Craig por su apoyo a la Ley Laken Riley, una medida migratoria respaldada por los republicanos, mientras que Craig había hecho hincapié en la elegibilidad y posteriormente expresó su arrepentimiento por su voto. Tras conocerse los resultados, la candidata de izquierdas ganadora recibió rápidamente el respaldo de Craig en una publicación en X en la que esta le ofrecía su "apoyo incondicional" en las elecciones de noviembre.

Nueva generación

Una nueva generación de candidatos de izquierdas espera remodelar el Partido Demócrata, que está dividido sobre hasta qué punto avanzar hacia la izquierda mientras los demócratas intentan sacar partido de los bajos índices de aprobación de Trump.

Las elecciones se producen tras la ajustada victoria de Abdul El-Sayed la semana pasada sobre Haley Stevens, respaldada por el establishment, en las primarias demócratas al Senado de Míchigan, lo que animó a los progresistas, pero también puso de manifiesto lo poco fiables que pueden ser las encuestas en contiendas con baja participación.

En la carrera por la candidatura demócrata a gobernador de Wisconsin, el centrista David Crowley derrotó por un estrecho margen a su oponente de izquierdas, Francesca Hong. Crowley obtuvo el 39,8 % frente al 39,4 % de Hong, según las proyecciones de CNN, CBS y NBC.

El ejecutivo del condado de Milwaukee se convirtió en la principal alternativa moderada, mientras que Sanders y la congresista estrella de izquierdas Alexandria Ocasio-Cortez —que suelen mostrarse dispuestos a impulsar a los candidatos insurgentes— se han mantenido notablemente al margen de la carrera.

Esta sorprendente victoria ha situado a Crowley en una enfrentamiento directo contra el republicano Tom Tiffany.

"Desde el primer día, esta campaña ha girado en torno a lo que le depara el futuro a Wisconsin: hacer que la vida sea más asequible, reforzar nuestras escuelas, crear puestos de trabajo bien remunerados y garantizar que las oportunidades lleguen a todos los rincones de nuestro estado. Wisconsin, manos a la obra", afirmó Crowley en una publicación en X.