“Grandes noticias para nuestro país”: Trump aplaude la decisión del juez Alito de permanecer en la Corte Suprema

Publicado por Luis Francisco Orozco 11 de agosto, 2026

El presidente Donald Trump celebró la decisión del juez de la Corte Suprema Samuel Alito de permanecer en el máximo tribunal del país durante otro mandato, elogiando al magistrado conservador en una publicación del lunes por la noche en su cuenta de Truth Social. “¡Grandes noticias para nuestro país! El juez de la Corte Suprema Samuel Alito ha anunciado que se quedará durante otro mandato. Es uno de los mejores de todos los tiempos. ¡Todos tenemos suerte!”, escribió Trump.

Los comentarios de Trump se produjeron después de que Alito confirmara que no tiene intención de retirarse de la Corte Suprema durante el próximo mandato, una decisión que podría tener importantes implicaciones políticas mientras los republicanos se preparan para las elecciones de mitad de mandato de 2026 y para el futuro de su mayoría en el Senado. Alito, de 76 años, puso fin la semana pasada a meses de especulaciones sobre una posible salida de la Corte mientras Trump continúa en la Casa Blanca y los republicanos mantienen el control del Senado.

Las especulaciones sobre su futuro comenzaron cuando anunció el lanzamiento de su primer libro: ‘So Ordered: An Originalist’s View of the Constitution, the Court, and Our Country’. El libro está pautado para salir el 6 de octubre, apenas días después de que comience otra temporada de sesiones de la corte. Por lo tanto, muchos analistas e incluso legisladores especularon con que Alito planeaba retirarse y comenzar una gira de presentación de su obra.

Sin embargo, Alito se encargó de sepultar los rumores en la citada entrevista con el WSJ: “Obviamente, estaré aquí para otro mandato”. "No es agradable, en el sentido de que nos recuerda que somos mortales. Es como decir: '¿Qué hacen esos buitres allá arriba? Están volando por ahí'. Pero es algo que va de la mano con la vida", añadió.

Además, el veterano juez se expresó sobre su criterio de votación en el máximo tribunal del país. “Voto en cada caso según mi criterio. Si eso implica una alta coincidencia con lo que quiere Trump, bien. Si implica ninguna coincidencia con lo que quiere Trump, también bien”, señaló.