Netanyahu exige un "desarme total, no ficticio" de Hamás para aceptar el plan de paz de Trump

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una rueda de prensa en julio AFP .

Publicado por Alejandro Baños 9 de agosto, 2026

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informó a Estados Unidos de que no aprueba el plan para Gaza impulsado por el presidente Donald Trump hasta que el grupo terrorista Hamás no deponga las armas de manera absoluta.

Durante una reunión con su gabinete, Netanyahu afirmó que no se fía de las promesas hechas por Hamás. El mandatario israelí exige al grupo terrorista "un desarme total, no un desarme ficticio" para seguir adelante con el proceso de paz.

"Israel rechaza el documento de 15 puntos. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no llevarán a cabo ninguna retirada hasta que Hamás esté realmente desarmado y continuarán neutralizando las amenazas contra nuestras fuerzas y nuestros ciudadanos", señaló Netanyahu.

"Estamos hablando de un desarme real, no de un desarme ficticio", agregó.

Según se redactó en el acuerdo, Israel comenzaría a retirar sus tropas paulatinamente siempre y cuando Hamás depusiera y destruyera todo su arsenal. Una propuesta con la que el Gobierno de Netanyahu fue tajante.