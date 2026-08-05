John Thune se niega a respaldar la renuncia de Max Miller pese a las graves acusaciones de violencia doméstica

Publicado por Luis Francisco Orozco 5 de agosto, 2026

El líder de la mayoría del Senado, el republicano John Thune, afirmó este martes que las acusaciones contra el representante republicano Max Miller deben ser abordadas, en última instancia, tanto por la Cámara de Representantes como por los votantes de Ohio y las personas directamente involucradas, al calificar toda la polémica como “un asunto familiar”. El anuncio tuvo lugar poco después de que el Comité de Ética de la Cámara de Representantes anunciara la apertura de una investigación contra Miller para examinar las acusaciones relacionadas con presunta violencia doméstica, abuso y posible consumo de drogas ilegales.

En declaraciones a la prensa, Thune evitó respaldar los llamados del senador republicano Bernie Moreno para que Miller renuncie al Congreso al asegurar que “Es un caso muy triste y desafortunado. Es un asunto familiar y, más allá de eso, no tengo ninguna observación”. Al ser presionado sobre el tema, el líder republicano reiteró que no considera que sea un asunto que corresponda al Senado. “Eso es algo que corresponde a la Cámara de Representantes; es un asunto de la Cámara y, obviamente, como ya dije, también es un asunto familiar en este caso. Pero creo que, al final, las decisiones sobre su futuro las tomarán los ciudadanos de Ohio, y creo que así debe ser”, afirmó Thune.

El pronunciamiento de Thune tiene lugar un día después de que el presidente Donald Trump se comunicara con Miller para expresarle sus dudas sobre su candidatura en medio de los informes que lo acusan de haber agredido a su exesposa —quien es la hija de Moreno— y a la hija de ambos. Durante la llamada, Trump le dijo a Miller que “las cosas no se ven bien” y le repitió en varias ocasiones que su reelección sería difícil.

La llamada de Trump se produjo luego de que Moreno pidiera que Miller, quien es su exyerno, renuncie al Congreso tras las acusaciones de que habría abusado de su hija, Emily Moreno, y de su nieta, asegurando a través de un tuit que el congresista debería buscar tratamiento profesional antes de poder relacionarse de forma segura con otras personas y que ya no cumple con los estándares de conducta que se esperan de un funcionario electo.

Miller, quien busca la reelección en Ohio, ha negado de forma reiterada las acusaciones en su contra y ha rechazado los crecientes llamados para que renuncie o abandone su campaña, insistiendo en que permanecerá tanto en el Congreso como en la boleta electoral.